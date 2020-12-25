Українські тенісисти Орлов і Кравченко зіграють між собою в 1/2 фіналу турніру ITF

Українці продовжують перемагати в Туреччині

Українські тенісисти Владислав Орлов і Геннадій Кравченко продовжують виступ на турнірі ITF M15 в Антальї (Туреччина).

Зокрема, третя ракетка турніру Владислав Орлов провів на корті майже три години і обіграв місцевого тенісиста Марселя Ільхана: 1:6, 7:6, 6:4. Варто зазначити, що Владислав в другому сеті відіграв два матчболи на подачі суперника.

Георгій Кравченко в своєму чвертьфіналі переміг росіянина Івана Неделька, який мав другий номер посіву: 6:4, 5:7, 6:4.

Також сьогоднішні успіхи дозволять нашим хлопцям оновити особисті рекорди в рейтингу ATP.

Тож тепер вже завтра, 26 грудня, Орлов і Кравченко в очному поєдинку розіграють путівку до фіналу.

Нагадаємо, що минулого тижня українці також на турнірі в Антальї зустрічалися між собою у фіналу. Тоді перемогу в трьох сетах здобув більш досвідчений Владислав Орлов.