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    Українські тенісисти Орлов і Кравченко зіграють між собою в 1/2 фіналу турніру ITF

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    Владислав Орлов сьогодні здобув непросту перемогу - Українські тенісисти Орлов і Кравченко зіграють між собою в 1/2 фіналу турніру ITF
    Владислав Орлов сьогодні здобув непросту перемогу

    Українці продовжують перемагати в Туреччині

    Українські тенісисти Владислав Орлов і Геннадій Кравченко продовжують виступ на турнірі ITF M15 в Антальї (Туреччина).

    Зокрема, третя ракетка турніру Владислав Орлов провів на корті майже три години і обіграв місцевого тенісиста  Марселя Ільхана: 1:6, 7:6, 6:4. Варто зазначити, що Владислав в другому сеті відіграв два матчболи на подачі суперника.

    Георгій Кравченко в своєму чвертьфіналі переміг росіянина Івана Неделька, який мав другий номер посіву: 6:4, 5:7, 6:4. 

    Також сьогоднішні успіхи дозволять нашим хлопцям оновити особисті рекорди в рейтингу ATP.

    Тож тепер вже завтра, 26 грудня, Орлов і Кравченко в очному поєдинку розіграють путівку до фіналу.

    Нагадаємо, що минулого тижня українці також на турнірі в Антальї зустрічалися між собою у фіналу. Тоді перемогу в трьох сетах здобув більш досвідчений Владислав Орлов.

    Теги: теніс
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