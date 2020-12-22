Гаряча блондинка з України, яка своє вродою підкорює США. Відверті фото тенісистки Ангеліни Димової
З такою зовнішністю для Ангеліни спортивні титули не є такими вже й важливими
19-річна українська тенісистка Ангеліна Димова зачаровує соцмережі своєю вродою.
Ангеліна народилася в Одесі і провела своє дитинство в Україні. Однак зараз разом з батьками спортсменка проживає в США. Дівчина займається тенісом під егідою ITF Juniors.
Ангеліна поки що не досягла особливих вершин у тенісі, але вже має чимало шанувальників. Зокрема, на її Instagram підписані більше 251 тис. осіб.