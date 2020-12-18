Українські тенісисти Орлов і Кравченко пробилися до 1/2 фіналу турніру в Туреччині

Українці продовжують боротьбу за титул

Українські тенісисти продовжують виступ на турнірі ITF M15 в Антальї (Туреччина).

Четверта ракетка турніру Владислав Орлов провів на корті майже три години і обіграв румуна Чезара Крету: 4:6, 6:2, 6:3. У півфіналі українець зустрінеться з переможцем матчу між британцем Полом Джаббом і п'ятим сіяним Норманом Фатичем з Боснії та Герцеговини.

Георгій Кравченко в своєму чвертьфіналі переміг іншого українця Олександра Овчаренка, який пробився в основну сітку через кваліфікацію: 6:2, 6:0. Наступним суперником нашого тенісиста стане росіянин Іван Неділько, посіяний на турнірі під третім номером.

Джерело: btu.org.ua