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    Українські тенісисти Орлов і Кравченко пробилися до 1/2 фіналу турніру в Туреччині

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    Українські тенісисти Орлов і Кравченко пробилися до 1/2 фіналу турніру в Туреччині

    Українці продовжують боротьбу за титул

    Українські тенісисти продовжують виступ на турнірі ITF M15 в Антальї (Туреччина).

    Четверта ракетка турніру Владислав Орлов провів на корті майже три години і обіграв румуна Чезара Крету: 4:6, 6:2, 6:3. У півфіналі українець зустрінеться з переможцем матчу між британцем Полом Джаббом і п'ятим сіяним Норманом Фатичем з Боснії та Герцеговини.

    Георгій Кравченко в своєму чвертьфіналі переміг іншого українця Олександра Овчаренка, який пробився в основну сітку через кваліфікацію: 6:2, 6:0. Наступним суперником нашого тенісиста стане росіянин Іван Неділько, посіяний на турнірі під третім номером.

    Джерело: btu.org.ua

    Теги: теніс
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