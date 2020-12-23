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    Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки Australian Open

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    Еліна Світоліна є однією з претенденток на здобуття титулу на&nbsp;Australian Open - Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки Australian Open
    Еліна Світоліна є однією з претенденток на здобуття титулу на Australian Open

    Став відомий заявочний список учасниць на Australian Open-2021

    Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк потрапили до заявочного списку основної сітки першого в новому сезоні «мейджора», який пройде 8-21 лютого.

    В альтернативному списку на потрапляння до основної сітки Катерина Козлова займає четверте місце, а Катаріна Завацька знаходиться на 14-му рядку.

    У кваліфікації Australian Open, яка відбудеться в Дубаї 10-13 січня, можуть взяти участь Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Дарія Снігур. Зазначимо, Козлова не заявлялася у кваліфікацію турніру, однак у відбірковій сітці може виступити Завацька.

    По захищеному рейтингу на Відкритий чемпіонат Австралії заявилися Ярослава Шведова (47), Віра Звонарьова (78), Кеті Бултер (85) і Мона Бартель (101).

    Нагадаємо, новий сезон у WTA-турі стартує 5 січня в Абу-Дабі. В цілому Жіноча тенісна асоціація опублікувала календар до кінця третього тижня лютого.

    У чоловічій сітці кваліфікації Australian Open заявлені Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

    Джерело: btu.org.ua

    Теги: Сергій Стаховський теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Ілля Марченко Даяна Ястремська Марта Костюк Australian Open Ангеліна Калініна Дарія Снігур Катерина Завацька Мона Бартель Кеті Бултер
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