Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки Australian Open

Еліна Світоліна є однією з претенденток на здобуття титулу на Australian Open

Став відомий заявочний список учасниць на Australian Open-2021

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк потрапили до заявочного списку основної сітки першого в новому сезоні «мейджора», який пройде 8-21 лютого.

В альтернативному списку на потрапляння до основної сітки Катерина Козлова займає четверте місце, а Катаріна Завацька знаходиться на 14-му рядку.

У кваліфікації Australian Open, яка відбудеться в Дубаї 10-13 січня, можуть взяти участь Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Дарія Снігур. Зазначимо, Козлова не заявлялася у кваліфікацію турніру, однак у відбірковій сітці може виступити Завацька.

По захищеному рейтингу на Відкритий чемпіонат Австралії заявилися Ярослава Шведова (47), Віра Звонарьова (78), Кеті Бултер (85) і Мона Бартель (101).

Нагадаємо, новий сезон у WTA-турі стартує 5 січня в Абу-Дабі. В цілому Жіноча тенісна асоціація опублікувала календар до кінця третього тижня лютого.

У чоловічій сітці кваліфікації Australian Open заявлені Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Джерело: btu.org.ua