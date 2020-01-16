Українські тенісистки Лопатецька і Завацька виграли перші в кар’єрі матчі у рамках Grand Slam



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Дарина Лопатецька з легкістю виграла другий після операції н меніску матч Великий теніс України

Перше коло кваліфікації стало перепоною лише для Марти Костюк

У Мельбурні стартувала кваліфікація першого в році тенісного Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

З українок першою успішно подолала перше коло кваліфікації 332-га на цей момент ракетка світу Дарина Лопатецька. Вона за годину і 14 хвилин перемогла швейцарку Конні Перрен (WTA №204) – 6:2, 6:2.

Для української тенісистки це був лише другий матч після повернення на корті після операції на меніску. У другому відбірного раунду суперницею 16-річної українки стане десята сіяна, 18-річна американка Кеті Макнеллі (WTA №116).

Також виграла свій перший у кар’єрі матч у рамках Grand Slam 107-ма ракетка світу Катерина Завацька. Волинянка за годину і 37 хвилин перемогла китаянку Ма Шуюе (WTA №240) – 6:3, 0:6, 6:2.

У кожної з тенісисток було по дев’ять брейк-пойнтів за матч: Завацька реалізувала шість, а Ма – п’ять. За підсумками зустрічі Катерина до свого активу записала 73 виграних розіграші, а китаянка – 70. Торік Катерина Завацька вперше зіграла в Мельбурні, поступившись у першому колі відбору.

У другому кваліфікаційному матчі суперницею українки стане американка Сак’я Вікері (WTA №151).

Не змогла подолати сита першого раунду відбору лише Марта Костюк (WTA №149). Вона поступилася росіянці Натальї Віхлянцевій (WTA №112) – 5:7, 2:6.