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    Українські тенісистки Лопатецька і Завацька виграли перші в кар’єрі матчі у рамках Grand Slam

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    Дарина Лопатецька з легкістю виграла другий після операції н меніску матч - Українські тенісистки Лопатецька і Завацька виграли перші в кар’єрі матчі у рамках Grand Slam
    Дарина Лопатецька з легкістю виграла другий після операції н меніску матч
    Великий теніс України

    Перше коло кваліфікації стало перепоною лише для Марти Костюк

    У Мельбурні стартувала кваліфікація першого в році тенісного Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії (покриття – хард, призовий фонд - $49 564 735).

    З українок першою успішно подолала перше коло кваліфікації 332-га на цей момент ракетка світу Дарина Лопатецька. Вона за годину і 14 хвилин перемогла швейцарку Конні Перрен (WTA №204) – 6:2, 6:2.

    Для української тенісистки це був лише другий матч після повернення на корті після операції на меніску. У другому відбірного раунду суперницею 16-річної українки стане десята сіяна, 18-річна американка Кеті Макнеллі (WTA №116).

    Також виграла свій перший у кар’єрі матч у рамках Grand Slam 107-ма ракетка світу Катерина Завацька. Волинянка за годину і 37 хвилин перемогла китаянку Ма Шуюе (WTA №240) – 6:3, 0:6, 6:2.

    У кожної з тенісисток було по дев’ять брейк-пойнтів за матч: Завацька реалізувала шість, а Ма – п’ять. За підсумками зустрічі Катерина до свого активу записала 73 виграних розіграші, а китаянка – 70. Торік Катерина Завацька вперше зіграла в Мельбурні, поступившись у першому колі відбору.

    У другому кваліфікаційному матчі суперницею українки стане американка Сак’я Вікері (WTA №151).

    Не змогла подолати сита першого раунду відбору лише Марта Костюк (WTA №149). Вона поступилася росіянці Натальї Віхлянцевій (WTA №112) – 5:7, 2:6.

     Читайте також: Тенісист Стаховський: У вчаділій від пожеж Австралії дихається легше, ніж у Китаї
    теніс Марта Костюк Australian Open Дарина Лопатецька Катерина Завацька Ма Шуюе Наталья Віхлянцева Конні Перрен
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