Тенісист Стаховський: У вчаділій від пожеж Австралії дихається легше, ніж у Китаї



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Сергій Стаховський не бачить великої проблеми в наслідках пожеж Reuters

Українець поділився першими враженнями від старту в кваліфікації Australian Open з чеськими ЗМІ

Український тенісист Сергій Стаховський з перемоги стартував у стартовому колі кваліфікації першого в сезоні турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії. Киянин у двох сетах переміг представника Словенії Блажа Ролу (7:6, 6:4) і тепер зустрінеться з чилійцем Алехандро Табіло.

Після дебюту Сергій поспілкувався з чеським виданням Tenisovy Svet, яке у преамбулі до інтерв’ю пригадало, що український тенісист тривалий час тренувався у місті Простейові і досконало знає чеську мову. Ключовою темою розмови були наслідки австралійських пожеж.

Вчора за годину і 39 хвилин ви перемогли словенця Блажа Ролу. Ваш поєдинок відбувався одним з останніх. Сприйняли це як перевагу?

Коли прокинувся вранці, відчув запах диму в повітрі. Тоді організатори турніру перенесли початок гри на годину. Коли я пішов грати о першій годині, було дещо незвично, що видимість тут була не такою великою, як це зазвичай в Австралії. Але щоб відчувати щось у повітрі, то ні.

Матч проти Роли дався вам без ускладнень?

Я задоволений результатом, оскільки у мене не було великих зривів. Рола зіграла трохи гірше. У нього було кілька «гойдалок», якими я користувався. Найголовніше, що зіграв хороший тай-брейк, а потім зламав суперника на початку другого сету.

Вчора початок матчів перенесли на годину, сьогодні навіть на три. Чи сприймаєте ви ситуацію зі смогом як потенційно небезпечну для гравців?

Умови, безумовно, суворіші, ніж зазвичай. Я бачив, що чимало гравців страждали впродовж останніх кількох днів через конвульсії та щось схоже більше, ніж у попередні роки. Але умови однакові для всіх. Прилади, що вимірюють забруднення повітря, встановлені по всій території. Представники «Тенісу Австралії» намагається бути турботливими у ставленні з нами. Але треба враховувати, що ці речі підсвідомо тиснуть на гравців. Це вплинуло і на мене, коли я грав учора. Ми підсвідомо боїмося диму і того, як він вплине на нас. Десь щось відчуваєте, робите неприємний вдих і починаєте думати, що це через дим.

Історично склалося, що матчі в Австралії періодично перериваються через спеку. Чи сприймаєте ви цьогорічні проблеми з димом як щось потенційно небезпечніше?

Якщо кількість диму знаходиться на якомусь високому рівні, це, безумовно, гірше, ніж велика спека. З іншого боку, ми тут, у Мельбурні, не граємо в надто критичних умовах. На турнірах у Китаї, наприклад, у Пекіні чи Шанхаї, ми граємо в набагато більш катастрофічних умовах, і ніхто нічого не каже.

Торік ви часто їздили на турніри в Китаї. Також мали детальну інформацію про якість повітря там?

Там я не побачив жодного такого пристрою. А в Пекіні, приміром, атмосфера гірша, ніж у Мельбурні, щодня. Постійно. Але я ніколи не мав проблем із диханням і не можу сказати, що повітря якимось чином впливає на мої результати в Китаї. Проте розумію, що деякі хлопці дратуються і це може вплинути на їхню роботу.

Ви завжди боролися за права гравців і допомагали тим, хто знаходиться на межі першої сотні рейтингу, щоб отримувати кращі призові. Чи хотіли б ви, щоб Відкритий чемпіонат Австралії був скасований, якщо це вплине на здоров'я гравців?

Звичайно! Це само собою зрозуміло. Однак майте на увазі, що пожежі знаходяться приблизно за триста кілометрів, а якість повітря багато в чому залежить від напрямку, в якому дме вітер. Якби було гірше, на Відкритому чемпіонаті Австралії побудовано три криті корти, які, якщо грати з ранку до вечора, можуть прийняти практично всі матчі. На внутрішніх кортах вбудовані кондиціонери, на яких фільтрується повітря, тому з димом не виникне проблем.

Вчора троє гравців принципово поскаржилися на якість повітря. Словенка Даліла Якуповіч навіть знялася з турніру через проблеми з диханням, канадська Ежені Бушар та австралієць Бернард Томіч робили під час своїх матчів медичні перерви. Чи розмовляєте про повітря між гравцями? І які їхні думки з цього приводу?

Думки різні. Важливо те, що кожен гравець отримує всю інформацію і може поглянути на неї. Мушу стати на бік організаторів, бо вони справді намагаються зробити умови максимально безпечними. Сьогодні вони відклали початок матчів на три години, що не так просто. Якщо вчора у гру ввійшли 128 гравців, і лише троє з них турбувалися, то відсоток досить малий. Коли згадую, що рініше була 46-градусна спека, то вважаю, що це набагато гірше. А місіс Бушар добре відома тим, як вона може отримати трохи грошей на Grand Slam.