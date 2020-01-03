Українець Стаховський підтримав акцію австралійських тенісистів



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Сергій Стаховський ніколи не був осторонь повсякденних проблем Instagram Сергія Стаховського

Сергій підтримає постраждалих від лісових пожеж в Австралії людей матеріально

Український тенісист Сергій Стаховський став ще одним гравцем, який буде жертвувати гроші за ейси, щоб допомогти постраждалим від лісових пожеж в Австралії.

Раніше ідею австралійця Ніка Кірьоса підтримали його співвітчизники, а також національна федерація.

«Хлопці, я сильно люблю вашу країну, сподіваюся, ви не будете проти, якщо я внесу свій вклад по $100 за кожен ейс за час Australian Open», - написав Стаховський.

Зауважимо, що сам Кірьос вирішив жертвувати по 200 доларів за кожен ейс. То за умови, що в своїй найліпшій формі Нік демонструє одну з наймогутніших подач у Турі.