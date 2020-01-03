Тенісистка Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тенісистка відновила здоров'я і сповнена рішучості

Третя ракетка України відверто розповіла про свої негаразди

Одна з найдосвідченіших українських тенісисток, Леся Цуренко, дала відверте інтерв’ю передає Радіо «Новое Время». Через травму ліктя Цуренко не грала з серпня, і опустилася на 73-е місце в світовому рейтингу, хоча починала поточний рік на 24-й позиції. Спортсменка розповіла, чому для неї був невдалим минулий сезон, і які плани має на новий.

«Я вже готова десь на 90%. Я не відпочивала жодного дня, продовжувала працювати. Тільки коли була в Іспанії в клініці, то могла деякі дні відпочити. Весь цей час я перебуваю в хорошій фізичній формі, але проблеми була в тому, що я не могла грати в теніс. Працювала більше зліва або грала лівою рукою. Але зараз тренуюся на повну, тільки потрібно додати в обсязі подач. Просто це зараз для мене найскладніший елемент. Найболючішим був з самого початку. З задньої лінії я граю вже спокійно, але з подачею потрібно працювати», - каже Цуренко





Леся сповнена сподівань на новий сезон

«Я планую почати з нового сезону. Все, як завжди, тільки мені потрібно визначитися з турніром, на якому краще грати з моїм рейтингом. Ну а далі все піде за стандартною схемою. Єдине питання - це рейтинг.Минулий сезон був, напевно, найскладнішим в моїй кар'єрі. По-перше, у мене ще ніколи не було таких травм. По-друге, у мене було дуже багато психологічних проблем, пов'язаних з особистим життям. Але вони не дозволяли мені нормально грати. Так, цей сезон був найгіршим, але я спокійно можу про це говорити, тому що зараз у мене вже позитивний настрій, я залишила все це позаду і з великим позитивом дивлюся на наступний сезон».

Діюча третя ракетка України почне сезон на турнірі в китайському Шеньчжені в січні.