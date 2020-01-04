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    Світоліна і Ястремська отримали перших суперниць у 2020 році

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    Відверто слабких суперниць на першому в році турнірі немає - Світоліна і Ястремська отримали перших суперниць у 2020 році
    Відверто слабких суперниць на першому в році турнірі немає
    BrisbaneTennis

    Обидві українки зустрінуться зі складними опонентками

    Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська отримали перших суперниць на турнірі із серії Premier в австралійському Брісбені (покриття – хард, призовий фонд - $1 500 000)

    Еліна Світоліна (WTA №6) отримала четвертий номер посіву і в першому колі зіграє з 29-ю ракеткою світу Даніель Коллінз зі США, яка торік зіграла в півфіналі Australian Open.

    Світоліна вшосте зіграє в Брісбені: в 2018 році вона виграла тут титул, а торік поступилася вже в стартовому матчі.

    Даяна Ястремська (WTA №22) в своєму дебютному матчі основи зустрінеться з дев’ятою ракеткою світу Кікі Бертенс із Нідерландів. Торік Ястремська двічі поступилася Бертенс в очних поєдинках – у другому колі турніру в Пекіні і на груповому раунді малого Підсумкового чемпіонату WTA. У попередніх двох розіграшах Brisbane International одеситка програвала в кваліфікації.

    Також сьогодні, 4 січня, в кваліфікації Brisbane International стартують Марта Костюк і Катерина Завацька.

    Чинною переможницею турніру в Брісбені є чешка Кароліна Плішкова.

     Читайте також: Світоліна розраховує на першому в році турнірі зіграти з першою ракеткою світу
    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Кікі Бертенс Кароліна Плішкова Катерина Завацька Даніель Коллінз
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