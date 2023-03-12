Український метальник списа розгромив суперників на Кубку Європи в Португалії

Результат Фельфнера у підсумку став найкращим на Кубку Європи з метання

Артур Фельфнер виборов третю медаль України на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. 19-річний метальник списа посів перше місце у молодіжній першості турніру. Про це повідомляє «Суспільне»

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Перше «золото» української збірної в португальській Лейрії здобув Михайло Кохан у метанні молота. Його найкращий результат у першості U23 став новим молодіжним рекордом сезону та перевершив чемпіонський результат угорця Бенце Халаса в дорослому турнірі.

Ще одна «бронза» на турнірі – на рахунку метальника диска Михайла Брудіна. Українець посів третє місце у змаганнях серед спортсменів U23.

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Як виступив на Кубку Європи Артур Фельфнер

Найкращий кидок Фельфнер продемонстрував у першій спробі – 80.09 метра – та одразу захопив лідерство у заліку.

У трьох подальших вдалих спробах українець кидав за 78 метрів, проте не повторив власний найкращий результат. Та будь-яка зі спроб Артура гарантувала йому «золото» – топ-показник срібного призера, француза Ленні Бріссо становив 72.55 метра.

Результат Фельфнера у Лейрії на 9 сантиметрів поступився його першому «золотому» показнику року – 80.18 метра на чемпіонаті України в Кам'янці-Подільському. Та став п'ятим найкращим показником у кар'єрі українського легкоатлета.

Кубок Європи з метання. Метання списа – чоловіки (U23)

Артур Фельфнер (Україна) – 80.09 метра Ленні Бріссо (Франція) – 72.55 Джордж Герцег (Угорщина) – 72.46

Результат Фельфнера у підсумку ще й став найкращим взагалі на Кубку Європи з метання. Переможець дорослих змагань, португалець Леандру Рамуш, виграв турнір з результатом 78.57 м.

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Раніше український стрибун у висоту Андрій Проценко завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні, що підійшов до завершення у турецькому Стамбулі.

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Як повідомляв «Главком», Україна здобула дві медалі в стрибках у висоту на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.