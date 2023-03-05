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Андрій Проценко став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Андрій Проценко став срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики
У 2022 році Проценко завоював бронзові медалі на чемпіонатах світу та Європи на відкритому повітрі.
фото з відкритих джерел

Стрибун у висоту з першої спроби подолав планку на висоті 2.29 метра

Український стрибун у висоту Андрій Проценко завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні, що підійшов до завершення у турецькому Стамбулі. Про це інформує Sport.ua

Проценко з першої спроби подолав планку на висоті 2.29 метра і посів друге місце, випередивши за спробами бельгійського спортсмена Тома Кармой (2.29).

Переможцем у секторі для стрибків у висоту став Дуве Амельс (Нідерланди), що показав результат 2,31 метра.

У 2022 році Проценко завоював бронзові медалі на чемпіонатах світу та Європи на відкритому повітрі.

Уранці 5 березня Ярослава Магучих виграла золото, а Катерина Табашник здобула бронзу ЧЄ-2023 у жіночих стрибках у висоту.

Стрибки у висоту. Чоловіки. Фінал, 5 березня

  1. Дуве Амельс (Нідерланди) – 2.31 м
  2. Андрій Проценко (Україна) – 2.29 м
  3. Тома Кармой (Бельгія) – 2.29 м

Раніше українська легкоатлетка Катерина Табашник присвятила своїй мамі завойовану бронзову медаль в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні. мама Катерини загинула через ракетний удар Росії по Харкову.

Як повідомляв «Главком», Україна здобула дві медалі в стрибках у висоту на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

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Теги: Нідерланди Бельгія Андрій Проценко Україна Катерина Табашник Ярослава Магучих золото

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