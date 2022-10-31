Український стронгмен Новіков тріумфував на престижному турнірі в США (відео)

Олексій Новіков на півтора бали випередив свого головного конкурента Трея Мітчелла

Український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру Rogue Invitational, який відбувся в американському Остіні. Про це повідомляє «Главком».

Змагання проходили у шести видах програми. Олексій виграв в одному з них – гантелі, а за сумою багатоборства він посів перше місце. Новіков на півтора бали випередив головного конкурента – американця Трея Мітчелла.

Емоції чемпіона зашкалювали, тож під час святкування Олексій декілька патріотичних фраз: «Слава Україні! Слава нації! Їм п*здець, російським п*д*р*с*м!».

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Також у турнірі брав участь українець Павло Наконечний, який виграв перший вид (станова тяга) і посів 5-е місце.

Нагадаємо, влітку Новіков вдруге виграв титул Strongman Classic у Лондоні. Минулого року спортсмен також посів перше місце на цих змаганнях.

Також Новіков посів третє місце на турнірі World’s Strongest Man-2022.

Нагадаємо, у неділю вранці завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.

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