Боксери Усик та Ломаченко зустрілися з воїнами ЗСУ у Нью-Йорку (фото)

Захисники України проходять реабілітацію у Сполучених Штатах Америки

У неділю вранці завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві. На поєдинку також був присутній і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Олександр Усик та Василь Ломаченко зробили спільні фото з воїнами ЗСУ. Про це повідомив глава організації, яка займається протезуванням та реабілітацією українців у США, Олександр Рубцов.

«Наші воїни відвідали бій Василя Ломаченка, який вкотре показав усьому світу, наскільки сильні ми, українці! Василя вітаємо з перемогою! Дякуємо за запрошення», – підписав фото Рубцов.

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Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.