Навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал

Олександр Усик зробив спільне фото з російським боксером Сергієм Ковальовим у Нью-Йорку

Триразовий чемпіон світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) російський ветеран Сергій Ковальов та чинний володар титулів у надважкій вазі українець Олександр Усик зустрілися в Нью-Йорку (США), де в ніч з 29 на 30 жовтня відбувся боксерський вечір від промоутерської компанії Top Rank. Про це повідомляє «Главком».

Бійці сфотографувалися разом, про що повідомив у соціальних мережах венесуельський ексчемпіон та ветеран Хорхе Лінарес.

Український боксер Іван Редкач (23 перемоги, 6 поразок, 1 нічия, 18 нокаутів) відреагував на спільне фото Олександра Усика та росіянина Сергія Ковальова.

«Не плутайте політику та спорт. Мене тоді засудили за фото з Біволом, а тут Усик мовчить. Дволикий поц», – написав Редкач.

Нагадаємо, у неділю вранці завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.

Відзначимо, що 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.