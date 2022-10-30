Ломаченко у важкому поєдинку переміг Ортіса (відео)

Українець завдав менше ударів, проте був більш влучним

У ніч на неділю, 30 жовтня, у театрі «Медісон-сквер-гардену» у США відбувся вечір боксу.

У головному поєдинку зійшлися представник України Василь Ломаченко (17 перемог, 2 поразки, 11 перемог нокаутами) та американець Джемейн Ортіс (16 перемог, 1 поразка, 1 нічия, 8 перемог нокаутами).

У важкому 12-раундовому поєдинку перемогу здобув саме українець: усі три судді віддали йому перевагу – 115:113, 116:112, 117:111.

Vasiliy Lomachenko vs. Jamaine Ortiz | FIGHT HIGHLIGHTS 🇺🇦 #LomaOrtiz pic.twitter.com/nqUnqFdI27 — Ring Of Highlights (@ringofhighlight) October 30, 2022

«Я радий повернутись на ринг і показати чудове шоу. Дякую за підтримку своїм вболівальникам. Велика подяка богу Ісусу Христу, моїй команді, моєму батьку, сім'ї. Я казав раніше, що Джемейн Ортіс – топовий боксер. Ми до нього готувались. Мене не здивував він. Що далі? 4 пояси», – заявив Ломаченко після бою.

За даними аналітиків Compubox, українець завдав менше ударів – 571 проти 607, проте був точнішим – 125-122 (22% – 20%).

Джеби Ломаченка та Ортіса: 33/271 (12%) – 15/297 (5%).

Силові удари: 92/300 (31%) – 107/310 (35%).