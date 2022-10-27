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Стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг
Усик вважає це протистояння надто ризикованим
фото із соцмереж

Олександра Усика цікавлять лише титульні бої

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик назвав опонента, якому не хотів би протистояти на рингу. Українець пояснив, чому один із очікуваних уболівальниками боїв не відбудеться. Олександр Усик відповів на виклик Джо Джойса в інтерв'ю Radio Rahim на YouTube-каналі SecondsOut.

Український супертяж Олександр Усик збирається провести як мінімум кілька боксерських поєдинків у 2023 році. Однак він не хоче змагатися з британцем Джо Джойсом.

Усик вважає таке протистояння надто ризикованим. До того ж воно не принесе українцю жодних дивідендів. Після перемоги над новозеландцем Паркером Джойс отримав тимчасовий пояс WBC. Його бажання битися з Олександром цілком зрозуміле. Однак якщо Джо у разі перемоги міг би отримати пояси за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring, то йому нема чого запропонувати Усику.

«Я не хочу виходити в ринг проти Джо Джойса. Який стимул у мене міг би бути для такого поєдинку? Жодного. Ви ж бачили бої цього спортсмена. Він нестримний, іде і йде вперед. Я можу його зрозуміти. Але давайте серйозно: мене цікавлять бої лише за титули», – розповів Олександр Усик.

35-річний українець та британець вже зустрічалися у 2013 році, коли обидва виступали в аматорському боксі. На той раз Усик здолав Джойса. Тепер 37-річний Джойс мріє пробитися на вершину, але для цього йому необхідно у будь-який спосіб домогтися згоди Олександра на бій.

Нагадаємо, український боксер має намір провести протистояння із британським чемпіоном Тайсоном Ф'юрі. У тому випадку, якщо не вдасться організувати цей бій, Олександр Усик може повернутися до крузервейту для того, щоб побитися з Саулем «Канело» Альваресом.

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс Джозеф Джойс Олександр Усик

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