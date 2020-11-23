Український баскетболіст підпише контракт з чемпіонами НБА-2019

Олексій Лень може зіграти в команді з чемпіонськими амбіціями

Олексій Лень змінить «Сакраменто» на «Торонто»

За інформацією інсайдера The Athletic Шамс Чарану, український біґмен Олексій Лень погодив контракт із клубом Національної баскетбольної асоціації «Торонто Репторз».

За інформацією журналіста HoopsHype Майкла Скотто, мова йде про однорічний контракт. Сума угоди поки не повідомляється.

Таким чином, Лень змінює «Сакраменто Кінґз» на «Репторз», які як мінімум на старті майбутнього сезону виступатимуть у Флориді.

Лень починав минулий сезон в «Атланті», яка в 2018-му підписала його на дворічний контракт. По ходу сезону Олексій був обміняний у «Сакраменто». Всього в минулому сезоні Лень зіграв 55 матчів, набираючи 8,0 очка + 5,8 підбирання в середньому за гру.

Раніше під час роботи ринку вільних агентів «Репторз» вже підписали два контракти з центровими: дворічні угоди з австралійцем Ароном Бейнсом і канадцем Крісом Буше. Стартові біяґмени Торонто останніх сезонів, Серж Ібака і Марк Ґазоль, команду покинули.