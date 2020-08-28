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    В знак протесту проти расизму: НХЛ перенесла матчі розіграшу Кубку Стенлі

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    Заклик до припинення расизму на табло льодової арени клубу НХЛ&nbsp; - В знак протесту проти расизму: НХЛ перенесла матчі розіграшу Кубку Стенлі
    Заклик до припинення расизму на табло льодової арени клубу НХЛ 
    Світлина - сайт НХЛ

    Національна хокейна ліга взяла приклад із Національної баскетбольної асоціації

    Національна хокейна ліга оголосила про перенесення на іншу дату чотирьох матчів розіграшу Кубка Стенлі, намічених на 27 і 28 серпня, після того, як хокеїсти восьми клубів, які продовжують боротьбу в плей-офф, вирішили не виходити на майданчик в знак протесту проти системного расизму і поліцейської жорстокості.

    «Після довгих дискусій гравці НХЛ вирішили, що найкращим рішенням буде зробити крок назад і не проводити п'ятничні і суботні матчі, - йдеться в заяві НХЛ і профспілки гравців (НХЛПА). - НХЛ підтримує рішення гравців і перенесе чотири матчі, починаючи з суботи, а також змінить залишився розклад другого раунду плей-офф Кубка Стенлі».

    У четвер повинні були відбутися треті матчі другого раунду між «Філадельфією Флайєрс» і «Нью-Йорк Айлендерс» в Торонто, а також між «Вегас Голден Найтс» і «Ванкувер Кенакс» в Едмонтоні.

    У п’ятницю четверті матчі повинні були провести «Бостон Брюїнз» і «Тампа-Бей Лайтнінг» в Торонто, і «Даллас Старз» з «Колорадо Евеланш» в Едмонтоні.

    Зазначено, що НХЛ перенесла матчів слідом за НБА, де в середу не відбулися три матчі плей-офф. Їх повинні були зіграти у Флориді. Баскетболісти пішли на це після звісток, що поліція в місті Кенош (штат Вісконсін) важко поранила темношкірого Джейкоба Блейка. Три матчі були перенесені і в жіночій НБА. Так само вчинили в Головних лігах бейсболу і футболу (MLS), а кілька клубів НФЛ в четвер скасували тренування.

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    Джерело: НХЛ

    НБА НХЛ «Ванкувер Канакс» «Філадельфія Флаєрс» Кубок Стенлі «Тампа-Бей Лайтнінґ»
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