В знак протесту проти расизму: НХЛ перенесла матчі розіграшу Кубку Стенлі
Національна хокейна ліга взяла приклад із Національної баскетбольної асоціації
Національна хокейна ліга оголосила про перенесення на іншу дату чотирьох матчів розіграшу Кубка Стенлі, намічених на 27 і 28 серпня, після того, як хокеїсти восьми клубів, які продовжують боротьбу в плей-офф, вирішили не виходити на майданчик в знак протесту проти системного расизму і поліцейської жорстокості.
«Після довгих дискусій гравці НХЛ вирішили, що найкращим рішенням буде зробити крок назад і не проводити п'ятничні і суботні матчі, - йдеться в заяві НХЛ і профспілки гравців (НХЛПА). - НХЛ підтримує рішення гравців і перенесе чотири матчі, починаючи з суботи, а також змінить залишився розклад другого раунду плей-офф Кубка Стенлі».
У четвер повинні були відбутися треті матчі другого раунду між «Філадельфією Флайєрс» і «Нью-Йорк Айлендерс» в Торонто, а також між «Вегас Голден Найтс» і «Ванкувер Кенакс» в Едмонтоні.
У п’ятницю четверті матчі повинні були провести «Бостон Брюїнз» і «Тампа-Бей Лайтнінг» в Торонто, і «Даллас Старз» з «Колорадо Евеланш» в Едмонтоні.
Зазначено, що НХЛ перенесла матчів слідом за НБА, де в середу не відбулися три матчі плей-офф. Їх повинні були зіграти у Флориді. Баскетболісти пішли на це після звісток, що поліція в місті Кенош (штат Вісконсін) важко поранила темношкірого Джейкоба Блейка. Три матчі були перенесені і в жіночій НБА. Так само вчинили в Головних лігах бейсболу і футболу (MLS), а кілька клубів НФЛ в четвер скасували тренування.
Джерело: НХЛ