Український супертяж Сіренко вирубав чемпіона Італії в першому раунді (відео)



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Владислав Сіренко поліпшив свій рекорд Фото із соцмереж

Киянин здобув 13-ту перемогу в профі-кар’єрі

Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) здобув чергову переконливу перемогу.

В бої, який Влад вважав потенційно найскладнішим у своїй кар’єрі, він не мав труднощів з 37-річним чемпіоном Італії Айвеном Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).

Італієць сам спровокував агресію стосовно себе під час бою на рингу Palazzohalle в німецькому Карлсруе. Айвен пішов з перших секунд бою на суперника «з відкритим забралом». Сіренку тільки цього було й треба і, кілька разів перевіривши голову суперника на міцність, Владислав «прорубав» опонента наприкінці три хвилинки по щелепі – глибокий нокаут.

Варто зазначити, що на цей бій Сіренко виходив без свого тренера Джеймса Алі Башира, котрий переніс інсульт у наслідок побиття минулої суботи.

Також нагадаємо, що трохи раніше досвідченого американця Кевіна Джонсона переміг інший український супертяж Олександр Захожий.