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    Український супертяж Сіренко вирубав чемпіона Італії в першому раунді (відео)

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    Владислав Сіренко поліпшив свій рекорд - Український супертяж Сіренко вирубав чемпіона Італії в першому раунді (відео)
    Владислав Сіренко поліпшив свій рекорд
    Фото із соцмереж

    Киянин здобув 13-ту перемогу в профі-кар’єрі

    Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) здобув чергову переконливу перемогу.

    В бої, який Влад вважав потенційно найскладнішим у своїй кар’єрі, він не мав труднощів з 37-річним чемпіоном Італії Айвеном Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).

    Італієць сам спровокував агресію стосовно себе під час бою на рингу Palazzohalle в німецькому Карлсруе. Айвен пішов з перших секунд бою на суперника «з відкритим забралом». Сіренку тільки цього було й треба і, кілька разів перевіривши голову суперника на міцність, Владислав «прорубав» опонента наприкінці три хвилинки по щелепі – глибокий нокаут.

    Варто зазначити, що на цей бій Сіренко виходив без свого тренера Джеймса Алі Башира, котрий переніс інсульт у наслідок побиття минулої суботи.

    Також нагадаємо, що трохи раніше досвідченого американця Кевіна Джонсона переміг інший український супертяж Олександр Захожий.

     Читайте також: Супертяж Влад Сіренко: За великі гроші на бій з Усиком погоджуся. Проте в ідеалі проти своїх битися не хочу
    бокс Джеймс Алі Башир Владислав Сіренко Айвен Ді Берардіно
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