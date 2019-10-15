Український супертяж незадоволений боєм, який виграв у першому раунді (відео нокауту)



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Владислав Сіренко розізлився, що суперник діяв брудно Фото із соцмереж

Владислав Сіренко хоче проводити більш затяжні поєдинки

Минулої суботи в німецькому Карлсруе непереможний український супертяж Владислав Сіренко виграв нокаутом свій 12-й з 13-ти проведених боїв на професійному рингу. В першому раунді киянин нокаутував чемпіона Італії Айвена Ді Берардіно. Правда, ця перемога великої радості українцеві не принесла.

«Незадоволений боєм, - пише Владислав у себе в соцмережах. – Занадто багато поєдинків, які закінчуються дуже рано. У мене був план пройти дистанцію довшу, набратися досвіду. І, чесно кажучи, очікував, що італієць буде мене побоюватися, що буде працювати другим номером, що десь навіть мені доведеться за ним бігати по рингу.

На ділі все вийшло зовсім не так. Він відразу побіг у бійку, і що важливіше – виявився бруднуватим боксером. Коли в клінчі Ді Берардіно буцнув мене головою, я трохи розсердився. Зрозумів, що в таких обставинах потрібно спробувати швидше закінчити бій, незважаючи на план. Він міг вдарити мене головою ще раз і нанести мені травму чи його могли дискваліфікувати. Я не хотів залежати від обставин. Так що пішов у розмін, і коли побачив, що зачепив, відразу пішов добивати. Але, я не скаржуся. Сталося як сталося...

Цьогоріч хотів би провести ще один бій, але тут не все залежить від мого бажання. Може, в листопаді знову поїду до Повєткіна в табір, потренуюся сам і допоможу йому підготуватися до Гантера. Подивимося. А поки вдома, відпочиваю».