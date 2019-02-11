  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український боєць зустрінеться з суперником, якого не зміг нокаутувати Серхіо Ґарсія

    • Розсилка
    Дмитро Митрофанов збирається завдати Росалесу першої поразки нокаутом - Український боєць зустрінеться з суперником, якого не зміг нокаутувати Серхіо Ґарсія
    Дмитро Митрофанов збирається завдати Росалесу першої поразки нокаутом
    прес-служба K2 Promotions Ukraine

    Дмитро Митрофанов вийде у ринг 23 лютого

    Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (3-0-1, 2 КО) наступний бій проведе проти 27-річного панамця Джеффрі Росалеса (9-9-2, 2 КО), повідомляє прес-служба K2 Promotions Ukraine.

    Читайте також

    Поєдинок відбудеться 23 лютого в рамках вечора боксу в Києві.

    Відзначимо, що Митрофанов вдруге у професійній кар'єрі виступить в Україні. У своєму дебютному бою на Батьківщині він переміг представника Грузії Беку Мурджікнелі (6-7, 4 КО).

    Дмитро Митрофанов - Бека Муржікнелі

    Про можливості Росалеса каже баланс його боїв: дев'ять поразок у 20-ти поєдинках - трохи забагато. Більше того, в період з 2016-го по 2018 роки  Джеффрі мав програшну серію з шести боїв. Перервати її вдалося лишень торік у жовтні, коли панамець переміг за очками ямайця Майкла Ґарденера.

    Також цікаво, що рік тому Росалес протистояв одному з найталановитіших середньоваговиків Європи, 25-річному іспанцеві Серхіо Ґарсії, який на даний момент має 29 перемог у 29-ти боях. Росалес торік у лютому пройшов на рингу в Більбао весь шлях восьмираундового двобою і поступився за очками. Та й узагалі нокаутом 27-річний Джеффрі досі не програвав. 

     Читайте також: Мейвезер: Ломаченко старий. Жервонті не потрібна зустріч з таким суперником
    Читайте також
    бокс Дмитро Митрофанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ