Український боєць зустрінеться з суперником, якого не зміг нокаутувати Серхіо Ґарсія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Митрофанов збирається завдати Росалесу першої поразки нокаутом прес-служба K2 Promotions Ukraine

Дмитро Митрофанов вийде у ринг 23 лютого

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (3-0-1, 2 КО) наступний бій проведе проти 27-річного панамця Джеффрі Росалеса (9-9-2, 2 КО), повідомляє прес-служба K2 Promotions Ukraine.

Поєдинок відбудеться 23 лютого в рамках вечора боксу в Києві.

Відзначимо, що Митрофанов вдруге у професійній кар'єрі виступить в Україні. У своєму дебютному бою на Батьківщині він переміг представника Грузії Беку Мурджікнелі (6-7, 4 КО).

Дмитро Митрофанов - Бека Муржікнелі

Про можливості Росалеса каже баланс його боїв: дев'ять поразок у 20-ти поєдинках - трохи забагато. Більше того, в період з 2016-го по 2018 роки Джеффрі мав програшну серію з шести боїв. Перервати її вдалося лишень торік у жовтні, коли панамець переміг за очками ямайця Майкла Ґарденера.

Також цікаво, що рік тому Росалес протистояв одному з найталановитіших середньоваговиків Європи, 25-річному іспанцеві Серхіо Ґарсії, який на даний момент має 29 перемог у 29-ти боях. Росалес торік у лютому пройшов на рингу в Більбао весь шлях восьмираундового двобою і поступився за очками. Та й узагалі нокаутом 27-річний Джеффрі досі не програвав.