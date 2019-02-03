Гвоздик пояснив, чому не розмовляє українською мовою



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Олександр Гвоздик Фото - 112 Україна

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі дав цікаве інтерв’ю

«Мені б тиждень побути в україномовному оточені, і я б відмінно розмовляв українською. Я її знаю відмінно, я вчився в українській школі. І мені завжди говорили, що у мене з нею все нормально. Просто я взагалі її не використовую, її навіть ніде застосувати. Я досить рідко їжджу в Україну, і навіть якщо їжджу, приїжджаю до Харкова. Де ти в Харкові українську мову почуєш?», - поскаржився Гвоздик.

Український боксер згадав про свій останній бій, після якого його суперник Стівенсон був госпіталізований і введений в кому.

«Після мого бою говорили, що суддя помилився, що потрібно було зупиняти бій до останнього удару. Вирахувати ці долі секунди дуже складно. Зупинив би він бій, то всім би не сподобалося, сказали, що рано зупинив. Я думаю, рефері все зробив правильно, тому що він перестрахувався, по-перше, за свою репутацію, по-друге, за здоров'я боксера. Я думаю, коли ти в такому стані перебуваєш, не можна адекватно оцінити ситуацію», - сказав Гвоздик.

Про перехід в UFC українець не замислюється, але в разі пропозиції все залежатиме від суми контракту.

«Провести поєдинок за правилами ММА? Все залежить від кількості грошей. А другий момент - з ким. З професіоналом ММА цінник відразу виростає, а якщо з боксером за правилами ММА – це інша справа», - поділився думками Гвоздик.

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«За контрактом у мене два бої, один відбудеться гарантовано, але я б хотів провести ще два. Поки підтвердженої інформації немає. Ведуться розмови з певними боксерами. Бій повинен відбутися 30-го березня, наймовірніше, що в Філадельфії. Підготовку я зазвичай починаю за вісім тижнів. Як буде підтверджена дата, то ми відразу будемо від цього відштовхуватися. Хочу провести поєдинок з Маркусом Брауном. Зараз у мене добровільний захист і після нього я буду дивитися в цьому напрямку. Бій з Біволом мені також цікавий», - резюмував Гвоздик.

Джерело: ID Mentor