Чому Володимирові Кличку не варто повертатися в ринг

Жадоба повернутися може вдарити по репутації Володимира Кличка

Не хотілося б, щоб великий чемпіон став звичайним невдахою

Днями легендарний український боксер Володимир Кличко спантеличив своїх прихильників натяком на своє повернення в ринг. Наш чемпіон, якому пророкують відновлення кар'єри заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі, в соціальній мережі Twitter зробив репост повідомлення легендарного Джорджа Формана. «У 1994-му році мені було 45 років і я був в своєму найкращому стані в кар'єрі. Я міг битися і думати. І я насолоджувався своїми тренуваннями», – написав американець.

Чутки про те, що Володимир може відновити кар’єру, лунали й раніше, одразу по закінченні епохального поєдинку проти Джошуа. Проте тоді, після довгих днів тижнів роздумів, наш суперваговик вирішив повісити боксерські рукавички на цвях. Те рішення великого чемпіона було явно вистражданим, проте логічним, закономірним, і, зрештою, правильним.

2017-й. Володимир програє Джошуа. Фото - klitschko-brothers.com

Після десяти років безроздільного панування на боксерському Олімпі, Кличко-молодший якимсь незрозумілим чином проґавив прогрес і змужніння бійців нової плеяди, нового покоління. І якщо поразка від Ф’юрі видавалася алогічною з усіх точок зору, то фіаско в бою з англійським велетом Джошуа було вже закономірним. Склалося враження, що чемпіон стомився від самого себе, від років очманілого тримання свого тіла в тонусі. Та й самі роки безжально нагадували про себе. Відтак, із цієї «дзвіниці», рішення Володимира про відмову від реваншу з його колишнім спаринг-партнером Джошуа видавалося резонним. Майбутній великий чемпіон переміг колишнього великого чемпіона. Настав час для нової історії, а в славетній історії Кличка-молодшого можна й треба ставити крапку.

Проте з кінця 2018-го розмови про повернення Володимира в ринг стали все дедалі надокучливішими. Складно сказати, хто безпосередньо стояв за всіма тими інформаційними вкиданнями і кому вони насправді були вигідні. Принаймні, публічно сам екс-чемпіон світу спростував чутки. Мовляв, повертатися не збираюся.

Однак закордонні інсайди все наполегливіше рапортують, що Володимир Кличко обов’язково повернеться. І що станеться це навесні нинішнього року. Мовляв, Володимир уже підписав угоду (чи дуже близький до цього) на проведення трьох поєдинків. І навіть всерйоз розглядається варіант із реваншем проти Джошуа. І навіть Ф’юрі. Словом, у сухому залишку можемо мати наступний варіант: наш боксер проведе два поєдинки проти посередніх бійців, а на закуску йому буде запропоновано чемпіонський бій. Навіть гонорар Володимира називають за ці зустрічі – понад 30 мільйонів євро.

Погодьтеся, варіант цікавий. Якщо не сказати розкішний. І від нього відмовитися набагато складніше, ніж його прийняти. Відкривається гарна перспектива: знову стати чемпіоном, повернутися до улюбленої справи, добряче заробити. І тут треба неабиякий хист і воля, щоб втриматися. Щоб не знесло даху.

Але, як і завше, дідько ховається в дрібницях. І втратити можна на порядок більше, ніж отримати.

Так, Володимира до згоди може підштовхувати приклад його попередників – таких же великих чемпіонів минулого, котрі поверталися в ринг. Того ж Формана, Тайсона, Голіфілда. І навіть Алі. Проте в цьому випадку варто не забувати, що деякі з колишніх боксерських ідолів вдавалися до камбеку передовсім через скрутне фінансове становище. Навіть визнаний король цього виду спорту Могаммед Алі був змушений на старості підставлятися під кулаки значно молодших колег. Але ж, наскільки відомо, Кличка складно запідозрити в тому, що він перебивається з хліба на воду. Відтак залишається інший аргумент – амбіції. А це настільки слизький шлях, що можна назавжди втратити те, що вибудовувалося роками.

Алі, Тайсон, Голіфілд пізнього «розливу» - то гіпсовий пам’ятник учорашньої величі. Замість заслуженого постаменту в золоті. Було дуже неприємно споглядати за чеберяннями по рингу колишніх боксерських богів. І не лише неприємно, а й сумно. А коли чемпіона починають жаліти, він уже не чемпіон. Він такий, як усі. Невдаха.

Володимир і Віталій. Фото - klitschko-brothers.com

Безумовно, Володимир має й інший приклад з цього приводу. Свого старшого брата. Віталій повернувся після чотирирічного простою й знову став чемпіоном. А потім не один раз захищав титул. Проте, знову ж таки, треба зважати на дрібниці. На момент повернення в ринг Кличку-старшому було 37 років. Кличку-молодшому в разі повернення буде вже 43. До того ж, Віталій перед «реінкарнацією» мав титул «почесного чемпіона», а все, що має його молодший брат – реноме бійця, котрий програв два останні бої в кар’єрі.

Ймовірне повернення Володимира Кличка – то квиток в один бік. В бік забуття. Й жалю. Потяг пішов, і це варто визнати. Бо кожному – своє. До того ж, він вартий набагато більшого. Бо ніколи не був лузером. Тому нехай залишається там, де є. Ми всі хочемо пам’ятати його, як великого чемпіона. А не як невдаху, від рукостискання з яким позолота залишиться на пальцях.

Читайте також: Ковальов переміг бліду тінь Альвареса і реваншувався за торішню поразку