Український боксер Буценко в кровавій рубці з німцем виборов місце у фіналі Євроігор (відео)
Наш боєць досяг найбільшої вершини в кар'єрі
Вже другий український боксер ґарантував собі мінімум срібну медаль Європейських ігор-2019 у Мінську (Білорусь).
Слідом за чинним чемпіоном Європи Віктором Вихристом (вагова категорія понад 91 кг) у фінал вийшов одесит Микола Буценко (до 56 кг).
У напруженому, рівному бою, де на перемогу в однаковій мірі заслуговували обидва суперники, Микола роздільним суддівським рішенням (три проти двох) переміг німця Шафару Рамана.
Зауважимо, що досі Буценко був бронзовим призером чемпіонату світу-2013 і двічі вигравав срібло європейських першостей. На цьому тлі фінал Європейських ігор виглядає досягненням найвагомішим.
У фіналі Буценко зустрінеться з ірландцем Куртом Волкером, який у такому ж безкомпромісному півфіналі переміг (теж три проти двох) британця Петера Макґрейла.