Український боксер Буценко в кровавій рубці з німцем виборов місце у фіналі Євроігор (відео)



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Попереду на Миколу Буценка очікує Курт Волкер Обозреватель

Наш боєць досяг найбільшої вершини в кар'єрі

Вже другий український боксер ґарантував собі мінімум срібну медаль Європейських ігор-2019 у Мінську (Білорусь).

Слідом за чинним чемпіоном Європи Віктором Вихристом (вагова категорія понад 91 кг) у фінал вийшов одесит Микола Буценко (до 56 кг).

У напруженому, рівному бою, де на перемогу в однаковій мірі заслуговували обидва суперники, Микола роздільним суддівським рішенням (три проти двох) переміг німця Шафару Рамана.

Зауважимо, що досі Буценко був бронзовим призером чемпіонату світу-2013 і двічі вигравав срібло європейських першостей. На цьому тлі фінал Європейських ігор виглядає досягненням найвагомішим.

У фіналі Буценко зустрінеться з ірландцем Куртом Волкером, який у такому ж безкомпромісному півфіналі переміг (теж три проти двох) британця Петера Макґрейла.