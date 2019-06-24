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    Як українець Вихрист молотив на Європейських іграх «російського вітязя» (відео)

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    Спаринги Віктора Вихриста з Володимиром Кличком не минають дарма - Як українець Вихрист молотив на Європейських іграх «російського вітязя» (відео)
    Спаринги Віктора Вихриста з Володимиром Кличком не минають дарма
    boxingnews.com.ua

    Наш боєць виграв поєдинок за явної переваги

    Як уже повідомляв «Главком», український чемпіон Європи-2017, супертяж Віктор Вихрист розпочав Європейські ігри в Мінську (Білорусь) з переконливої перемоги над чотириразовим чемпіоном Росії Іваном Верясовим.

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    У чвертьфіналі Вихрист зустрінеться із сербом Владаном Бабічем.

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