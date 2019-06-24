Як українець Вихрист молотив на Європейських іграх «російського вітязя» (відео)
Спаринги Віктора Вихриста з Володимиром Кличком не минають дарма
boxingnews.com.ua
Наш боєць виграв поєдинок за явної переваги
Як уже повідомляв «Главком», український чемпіон Європи-2017, супертяж Віктор Вихрист розпочав Європейські ігри в Мінську (Білорусь) з переконливої перемоги над чотириразовим чемпіоном Росії Іваном Верясовим.
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У чвертьфіналі Вихрист зустрінеться із сербом Владаном Бабічем.
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