Судді відібрали в українця Барабанова чисту перемогу на росіянином в 1/2 Євроігор (відео)



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Євген Барабанов напрацював на перемогу Федерація боксу України

Український боксер змушений задовольнитися бронзовою нагородою

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2013 з боксу, 24-річний киянин Євген Барабанов, який виступає у ваговій категорії до 69 кг, став бронзовим призером ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

Інша річ, що Євген у півфінальному бою з на рік молодшим абхазцем Харитоном Аґрбою, який представляє РФ, заслуговував. Наш боєць відразу обрав зручну дистанцію, працював першим номером, змушуючи суперника гарячково іти вперед. Виходило в Аґрби не дуже. Він небезпечно «пірнав» головою і ортимав за ці брудні дії в другому періоді попередження. Коли цей аргумент став неактуальним, Аґрба гасив атакувальний порив Барабанова клінчами. Здавалося б, перевага Барабанова очевидна. тим дивніше. що в підсумку всі п'ять суддів віддали перевагу суперникові.

Нагадаємо, що раніше суперників із РФ віддубасили двоє лідерів українського боксу. Олександр Хижняк (до 75 кг) побив Глєба Бакши, а Віктор Вихрист (понад 91 кг) - Івана Верясова.

Сьогодні ввечері Хижняк, Вихрист, а також Микола Буценко спробують пробитися туди, куди не пустили барабанова - у фінали Європейських ігор.