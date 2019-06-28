Український супертяж нокаутував хорвата і вийшов у фінал Європейських ігор (відео)



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Віктор Вихрист розтрощив Марко Мілуна

Боксер з Полтавщини Віктор Вихрист, який представляє найважчу категорію понад 91 кг, вийшов у фінал ІІ Європейських ігор, які добігають кінця у Мінську (Білорусь).

У півфіналі українець, який у 2017-му був чемпіоном Європи, нокаутував хорвата Марко Мілуна.

Вихрист довго придивлявся до могутнього хорвата, але наприкінці першого раунді гарно у нього влучив і відправив у нокдаун. Можливо, справа нокдауном й не обмежилася б, але Мілуна врятував гонг. Без нокдауна не обійшовся й другий раунд. Яким чином Мілун під цим шквалосм вистояв, збагнути було складно. Врешті, після чергового нокдауна одностроннє побиття в третій трихвилинці вирішив припинити рефері.

Нагадаємо, що розпочав виступ на Європейських іграх Вихрист, переконливо перемігши росіянина Івана Верясова.