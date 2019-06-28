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    Український супертяж нокаутував хорвата і вийшов у фінал Європейських ігор (відео)

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    Віктор Вихрист у неділю битиметься за золото - Український супертяж нокаутував хорвата і вийшов у фінал Європейських ігор (відео)
    Віктор Вихрист у неділю битиметься за золото
    Вісник Кременчука

    Віктор Вихрист розтрощив Марко Мілуна

    Боксер з Полтавщини Віктор Вихрист, який представляє найважчу категорію понад 91 кг, вийшов у фінал ІІ Європейських ігор, які добігають кінця у Мінську (Білорусь).

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    У півфіналі українець, який у 2017-му був чемпіоном Європи, нокаутував хорвата Марко Мілуна.

    Вихрист довго придивлявся до могутнього хорвата, але наприкінці першого раунді гарно у нього влучив і відправив у нокдаун. Можливо, справа нокдауном й не обмежилася б, але Мілуна врятував гонг. Без нокдауна не обійшовся й другий раунд. Яким чином Мілун під цим шквалосм вистояв, збагнути було складно. Врешті, після чергового нокдауна одностроннє побиття в третій трихвилинці вирішив припинити рефері.

    Нагадаємо, що розпочав виступ на Європейських іграх Вихрист, переконливо перемігши росіянина Івана Верясова.

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    бокс Європейські ігри Віктор Вихрист Марко Мілун
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