Наслідки легковажності. У Мілевського, Хачеріді і ще 13-ти представників брестського «Динамо» коронавірус



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Раніше Артем Мілевський говорив, що у Білорусі згадувати про коронавірус не прийнято Фото - Главком

Загалом коронавірус діагностували у трьох українських футболістів брестського «Динамо»

У білоруському футбольному клубі «Динамо» з Бреста, за який виступають три українці, виявлено спалах коронавірусу.

Всього хвороба діагностована у 15-ти осіб у клубі. З них 10 — футболісти.

У числі заражених три українці — Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок. Відзначається, що останній перебуває в лікарні.

Мілевському тест на коронавірус був зроблений після матчу 16-го туру чемпіонату Білорусі проти клубу «Смолевичі». Гра відбулася минулої п’ятниці.

Нагадуємо, що в Україні з коронавірусом спершу злягло 26 представників львівських «Карпат». Потім захворювання було діагностовано у представників донецького «Олімпіка», але повторні тести дали негативний результат. У першій лізі ще під час карантину з коронавірусом зліг один футболіст закарпатського «Миная». Вже після поновлення чемпіонату спалах Covid-19 був зафіксований у львівському «Русі». Щоправда, після того, як був перенесений календарний матч команди, вона здійснила спільну вилазку на шашлики. Минулого тижня виявили коронавірус у 13-ти представників клубу «Металург» (Запоріжжя). П’ятеро з них були госпіталізовані.

Джерело: by.tribuna.com