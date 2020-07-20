  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екскиянин Хачеріді вилікувався в Білорусі від коронавірусу

    • Розсилка
    Євген Хачеріді розраховує через два тижні відновити тренування - Екскиянин Хачеріді вилікувався в Білорусі від коронавірусу
    Євген Хачеріді розраховує через два тижні відновити тренування
    Світлина - ФК «Динамо» (Брест)

    Хворобу здолали усі українські футболісти брестського «Динамо»

    Український оборонець білоруського «Динамо» з Бреста Євген Хачеріді вилікувався від коронавірусу, повідомляє Meta Ratings.

    32-річний українець повідомив джерелу, що самопочуття у нього відмінне, захворювання проходило без симптомів і через два тижні футболіст знову може тренуватися.

    Нагадаємо, що разом з Хачеріді коронавірусом інфікувалися двоє інших українців з брестського «Динамо» - Артем Мілевський і Олександр Нойок, а також ще 12 гравців команди. Нойок теж уже одужав, Мілевський говорив, що у нього немає жодних симптомів.

    Брестське «Динамо» з двома матчами у запасі посідає в поточному чемпіонаті Білорусі після 18-ти турів восьме місце. Хачеріді зіграв сім поєдинків, двічі був попереджений і одного разу вилучений з поля. 

     Читайте також: Хачеріді заробив абсурдне вилучення в Білорусі, через яке його команда програла (відео)

    Джерело: РБК-Україна

    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський Олександр Нойок ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ