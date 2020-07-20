Екскиянин Хачеріді вилікувався в Білорусі від коронавірусу



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Євген Хачеріді розраховує через два тижні відновити тренування Світлина - ФК «Динамо» (Брест)

Хворобу здолали усі українські футболісти брестського «Динамо»

Український оборонець білоруського «Динамо» з Бреста Євген Хачеріді вилікувався від коронавірусу, повідомляє Meta Ratings.

32-річний українець повідомив джерелу, що самопочуття у нього відмінне, захворювання проходило без симптомів і через два тижні футболіст знову може тренуватися.

Нагадаємо, що разом з Хачеріді коронавірусом інфікувалися двоє інших українців з брестського «Динамо» - Артем Мілевський і Олександр Нойок, а також ще 12 гравців команди. Нойок теж уже одужав, Мілевський говорив, що у нього немає жодних симптомів.

Брестське «Динамо» з двома матчами у запасі посідає в поточному чемпіонаті Білорусі після 18-ти турів восьме місце. Хачеріді зіграв сім поєдинків, двічі був попереджений і одного разу вилучений з поля.

Джерело: РБК-Україна