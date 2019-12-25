Український хокеїст зіграє за Чехію на чемпіонаті світу



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Іван Литвинов переїхав у Чехію 14-річним ČEZ Motor ČB

Іван Литвинов виїхав з рідного Маріуполя ще в 2014-му

26 грудня в чеських містах Остраві і Тршинці стартує чемпіонат світу з хокею серед гравців, не старших 20-ти років в елітному дивізіоні.

Українська збірна цієї вікової групи виступає в дивізіоні 1В і посіла на нещодавній домашній світовій першості третє місце. Проте без уродженців України не обійдеться й у елітному ешелоні.

В складі збірної Чехії виступатиме народжений у Маріуполі на Донеччині Іван Литвинов. 19-річний оборонець виїхав з України в 2014-му і зумів закріпитися в юнацькій команді «Летнани». В ній Іван провів п’ять років, поки не перейшов у клуб фінської юніорської ліги «Вієрумякі Юнайтед». Також у сезоні-2018/2019 Литвинов грав за фінський «Пеліітат».

З нового сезону Іван поповнив лави клубу «Ческе Будейовіце», який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Чехії. Власне, звідти він і отримав запрошення до лав збірної.

Свій перший матч на домашньому чемпіонаті світу чехи проведуть 26 грудня. О 15:00 вони розпочинають зустріч проти збірної РФ.