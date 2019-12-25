  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український хокеїст зіграє за Чехію на чемпіонаті світу

    • Розсилка
    Іван Литвинов переїхав у Чехію 14-річним - Український хокеїст зіграє за Чехію на чемпіонаті світу
    Іван Литвинов переїхав у Чехію 14-річним
    ČEZ Motor ČB

    Іван Литвинов виїхав з рідного Маріуполя ще в 2014-му

    26 грудня в чеських містах Остраві і Тршинці стартує чемпіонат світу з хокею серед гравців, не старших 20-ти років в елітному дивізіоні.

    Українська збірна цієї вікової групи виступає в дивізіоні 1В і посіла на нещодавній домашній світовій першості третє місце. Проте без уродженців України не обійдеться й у елітному ешелоні.

    В складі збірної Чехії виступатиме народжений у Маріуполі на Донеччині Іван Литвинов. 19-річний оборонець виїхав з України в 2014-му і зумів закріпитися в юнацькій команді «Летнани». В ній Іван провів п’ять років, поки не перейшов у клуб фінської юніорської ліги «Вієрумякі Юнайтед». Також у сезоні-2018/2019 Литвинов грав за фінський «Пеліітат».

    З нового сезону Іван поповнив лави клубу «Ческе Будейовіце», який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Чехії. Власне, звідти він і отримав запрошення до лав збірної.

    Свій перший матч на домашньому чемпіонаті світу чехи проведуть 26 грудня. О 15:00 вони розпочинають зустріч проти збірної РФ.

     Читайте також: Прощання з дитинством. Чи є майбутнє у золотого покоління українського хокею?
    чемпіонат світу хокей Іван Литвинов ХК «Ческе Будейовіце»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ