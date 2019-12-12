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    Збірна України з хокею не дограла матчу через травми двох воротарів

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    Українська збірна опинилася без воротарів - Збірна України з хокею не дограла матчу через травми двох воротарів
    Українська збірна опинилася без воротарів
    Федерація хокею України

    Тренерський штаб очікує на екстренне поповнення

    11 грудня національна збірна України з хокею розпочала виступи на Euro Ice Hockey Challenge в угорській столиці Будапешті.

    Проте дограти стартовий матч з білоруською збірною через травму обох воротарів наша команда не змогла. Один за одним через пошкодження випали натуралізований росіянин Олег Петров і Богдан Дяченко. Третього голкіпера в обоймі наші тренери не передбачили.

    Прикрість сталася на початку третього періоду. На той момент українці поступалися 1:4.

    Україна - Білорусь - 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

    (матч перерваний на 42:53)

    Шайби: 0:1 - Шинкевич (Буйницький), 20:46. 1:1 - Бабинець (Алексюк), 26:01. 1:2 - Ковиршин (Ан. Костіцин, Буйницький), 27:38. 1:3 - Кітаров (Шинкевич - менш.), 34:10. 1: 4 - С. Малявко (Боярчук), 37:26,

    Воротарі: Олег Петров (Богдан Дяченко, 37:26) - Брикун

    Тепер Федерація намагається якомога швидше вирішити проблему і відправити нових голкіперів на турнір. Їх прізвищ тренери і офіційні представники наразі не називають.

    12 грудня українці мають зіграти з корейцями.

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    Збірна України хокей Богдан Дяченко Сергій Вітер Олег Петров Сергій Бабинець Ілля Шинкевич Ігор Брикун Олександр Кітаров Сергій Малявко Євген Ковиршин
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