Хет-трик із голом в овертаймі приніс збірній України з хокею перемогу над Францією



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Олександр Пересунько підходить до домашнього чемпіонату світу в блискучій формі Іван Вербицький

Героєм товариської зустрічі в Броварах став лідер молодіжної збірної України Олександр Пересунько

Напередодні чемпіонату світу U20, який старту вже найближчого четверга, 12 грудня у київському Палаці спорту, українська молодіжка приймала в товариському матчі гостей з Франції, з якими зійдеться 15 грудня вже у офіційному поєдинку.

Товариську гру збірні зіграли у броварському «Терміналі». Наша команда вирвала перемогу в овертаймі, а героєм зустрічі став форвард клубу «Вікторіявіль Тайґерс» з головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL) Олександр Пересунько. На рахунку харків'янина три закинуті шайби і результативна передача.

Україна U20 - Францiя U20 - 4:3 ОТ

Шайби: 1:0 - Фелікс Морозов (Середницький, Дмитро Даниленко), 21:12. 1:1 – Шмітт (В’ялатт, Заґо),22:05. 2:1 – Пересунько (Матейченко, Ратушний), 23:22. 2:2 – Дер, 30:09. 3:2 – Кривошапкін (Пересунько, Микита Кругляков), 32:26. 3:3 – Шотан (Томазіно, Віту), 33:06. 4:3 – Пересунько (Михайло Васильєв, Матейченко), 36:05. 4:4 - Дюбе (Фабре, Плана), 59:48. 5:4 - Пересунько (Микита Кругляков, Матейченко), 63:00

Україна: Оґанджанян; Чолач - Микита Кругляков, Ратушний - Матусевич, Логач - Євтухов, Михайло Васильєв - Грицюк; Пересунько - Кривошапкін - Матейченко, Фелікс Морозов - Дмитро Даниленко - Середницький, Халін - Сиротенко - Архипенко, Панченко - Садовиков - Абаджян. Тренер - Олег Ігнатьєв

Перший матч домашнього чемпіонату світу українці проведуть 12 грудня проти угорців. Початок - о 20:00.