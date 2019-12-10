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    Хет-трик із голом в овертаймі приніс збірній України з хокею перемогу над Францією

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    Олександр Пересунько підходить до домашнього чемпіонату світу в блискучій формі - Хет-трик із голом в овертаймі приніс збірній України з хокею перемогу над Францією
    Олександр Пересунько підходить до домашнього чемпіонату світу в блискучій формі
    Іван Вербицький

    Героєм товариської зустрічі в Броварах став лідер молодіжної збірної України Олександр Пересунько

    Напередодні чемпіонату світу U20, який старту вже найближчого четверга, 12 грудня у київському Палаці спорту, українська молодіжка приймала в товариському матчі гостей з Франції, з якими зійдеться 15 грудня вже у офіційному поєдинку.

    Товариську гру збірні зіграли у броварському «Терміналі». Наша команда вирвала перемогу в овертаймі, а героєм зустрічі став форвард клубу «Вікторіявіль Тайґерс» з головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL) Олександр Пересунько. На рахунку харків'янина три закинуті шайби і результативна передача.

    Україна U20 - Францiя U20 - 4:3 ОТ

    Шайби: 1:0 - Фелікс Морозов (Середницький, Дмитро Даниленко), 21:12. 1:1 – Шмітт (В’ялатт, Заґо),22:05. 2:1 – Пересунько (Матейченко, Ратушний), 23:22. 2:2 – Дер, 30:09. 3:2 – Кривошапкін (Пересунько, Микита Кругляков), 32:26. 3:3 – Шотан (Томазіно, Віту), 33:06. 4:3 – Пересунько (Михайло Васильєв, Матейченко), 36:05. 4:4 - Дюбе (Фабре, Плана), 59:48. 5:4 - Пересунько (Микита Кругляков, Матейченко), 63:00

    Україна: Оґанджанян; Чолач - Микита Кругляков, Ратушний - Матусевич, Логач - Євтухов, Михайло Васильєв - Грицюк; Пересунько - Кривошапкін - Матейченко, Фелікс Морозов - Дмитро Даниленко - Середницький, Халін - Сиротенко - Архипенко, Панченко - Садовиков - Абаджян. Тренер - Олег Ігнатьєв

    Перший матч домашнього чемпіонату світу українці проведуть 12 грудня проти угорців. Початок - о 20:00.

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    хокей Богдан Середницький Станіслав Садовиков Микита Кругляков Денис Матусевич Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Артем Матейченко Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Богдан Грицюк Михайло Васильєв
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