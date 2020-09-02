Український клуб розірвав контракт з ексгравцем клубів «ЛНР»



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«Полісся» відмовилися від послуг Лобова Світлина - sport.24tv.ua

Обурення ультрас призвело до розірвання контракту з Лобовим

Директор «Полісся» Володимир Загурський розповів, що захисник Олексій Лобов покинув клуб після протесту ультрас клубу через його участь у чемпіонаті «ЛНР».

Нещодавно на сторінці ультрас «Полісся» у Facebook з’явилася публікація, стосовно нового орендованого гравця однойменного футбольного клубу. Ультрас обурилися, що новачок Лобов з 2014 до 2016 року грав у складі команд з так званої «ЛНР». Свою позицію озвучив директор клубу Володимир Загурський, який наголосив, з Олексієм від сьогодні договір оренди розірвано.

«Лобов виступав останні 4 сезони за «Авангард». Ми його брали в команду на правах оренди, тому він не наш гравець. Зараз він гравець «Колоса». Коли ми його брали, про цю історію не знали, тому що ми вивчаємо історію кожного гравця з відкритих джерел. Якщо відкрити Вікіпедію та інші україномовні сайти - цієї інформації не було. З 2014 по 2017 рік були прогалини. Оскільки він молода людина, йому всього 23 роки, ми цього не приділили потрібне увагу», - наголосив Загурський.

Після розмов між гравцем та керівництвом клубу було вирішено, що футболіст не повинен виступати за клуб із Житомира.

Примітно, що Лобов виступав за «Гірник» Ровеньки, «Шахтар» Красний Луч, «Далівець» Луганськ, «ЦСКА» НМ з чемпіонату «ЛНР» в період 2015-2016 роки.

Джерело: Сторінка ультрас «Полісся» у Facebook