Відомий український футбольний тренер захворів коронавірусом



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Валентин Ходукін двічі очолював львівські «Карпати» Світлина із соцмереж

Чоловікові бракує коштів на лікування

Відомий український футбольний тренер Валентин Ходукін, який живе у Львові, захворів коронавірусом.

81-річний фахівець перебуває в лікарні, а друзі й знайомі збирають на його лікування кошти. Витрати, необхідні для боротьби з підступною інфекцією, для Валентина Михайловича не підйомні.

Валентин Ходукін народився 17 серпня 1939 року в Харкові, проте практично всю гравецьку і тренерську кар’єру провів на Галичині – грав за дрогобицький «Нафтовик» і тернопільський «Авангард», тренував стрийську «Скалу», миколаївський «Цементник-Хорду», ужгородську «Верховину», львівські «Динамо» і «Карпати» (у 2002-му і 2004-му).

Останнім місцем роботи Ходукіна був азербайджанський «Інтер» з Баку, в якому український тренер трудився у 2006-2009 роках.

Ходукін зробив «Інтер» чемпіоном Азербайджану-2007/2008, двічі виводив команду в фінал Кубка країни, а завершив каденцію сріблом у 2009-му. По закінченні сезону-2008/2009 Ходукін залишив тренерський місток команди та очолив дитячо-юнацьку академію бакинського клубу.

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