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    Відомий український футбольний тренер захворів коронавірусом

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    Валентин Ходукін двічі очолював львівські&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; - Відомий український футбольний тренер захворів коронавірусом
    Валентин Ходукін двічі очолював львівські «Карпати»
    Світлина із соцмереж

    Чоловікові бракує коштів на лікування

    Відомий український футбольний тренер Валентин Ходукін, який живе у Львові, захворів коронавірусом.

    81-річний фахівець перебуває в лікарні, а друзі й знайомі збирають на його лікування кошти. Витрати, необхідні для боротьби з підступною інфекцією, для Валентина Михайловича не підйомні.

    Валентин Ходукін народився 17 серпня 1939 року в Харкові, проте практично всю гравецьку і тренерську кар’єру провів на Галичині – грав за дрогобицький «Нафтовик» і тернопільський «Авангард», тренував стрийську «Скалу», миколаївський «Цементник-Хорду», ужгородську «Верховину», львівські «Динамо» і «Карпати» (у 2002-му і 2004-му).

    Останнім місцем роботи Ходукіна був азербайджанський «Інтер» з Баку, в якому український тренер трудився у 2006-2009 роках.

    Ходукін зробив «Інтер» чемпіоном Азербайджану-2007/2008, двічі виводив команду в фінал Кубка країни, а завершив каденцію сріблом у 2009-му. По закінченні сезону-2008/2009 Ходукін залишив тренерський місток команди та очолив дитячо-юнацьку академію бакинського клубу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати коронавірус Валентин Ходукін
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