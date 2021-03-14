  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український стронгмен Новіков – вдруге найсильніша людина світу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Український стронгмен Новіков – вдруге найсильніша людина світу (відео)

    Олексій обійшов найближчого суперника на 10 балів

    Українець Олексій Новіков переміг 13 березня на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman – Strength Island.

    Таким чином, він підтвердив своє звання найсильнішої людини світу, яке він раніше здобув на інших схожих змаганнях.

    Усього на турнірі було п’ять випробувань: у двох із них Новіков переміг, ще в трьох був серед лідерів.

    Як результат, загалом він набрав 68 очок і випередив свого найближчого переслідувача – Жана-Франсуа Карона з Канади – на 10 очок.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений World's Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

    У листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World’s Strongest Man. 24-річний на той час Новіков став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути престижний титул. Друге місце посів тоді британець Том Столтман, третє – канадець Жан-Франсуа Карон.

    2004 року в змаганні World’s Strongest Man переміг українець Василь Вірастюк.

    Теги: спорт Instagram Василь Вірастюк час Олексій Новіков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies