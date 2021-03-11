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    Легендарний захисник «Динамо» отримав свою іменну зірку в Києві

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    Анатолій Демяненко є одним з найрезультативніших захисників в історії київського &laquo;Динамо&raquo; - Легендарний захисник «Динамо» отримав свою іменну зірку в Києві
    Анатолій Демяненко є одним з найрезультативніших захисників в історії київського «Динамо»
    Фото: uaf.ua

    На «Площа зірок» уже увіковічнили Блохіна, Шевченка і Лобановського

    «Площа зірок» у Києві, на гранітних плитах якої увічнені імена видатних особистостей української культури, мистецтва і спорту, поповнилася зіркою легенди вітчизняного футболу Анатолія Демяненка.

    Про це повідомляється на сайті Асоціації футболу.

    Анатолій Демяненко є одним з найрезультативніших захисників в історії київського «Динамо», тренер, учасник трьох чемпіонатів світу, а нині – перший віце-президент Української асоціації футболу.

    «Це велика честь для мене – відкрити власну зірку в компанії зірок таких видатних футболістів, як Олег Блохін, Андрій Шевченко, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, та нашого футбольного батька й вихователя – Валерія Лобановського. Усе-таки молодь повинна пам’ятати ветеранів і легенд, адже без минулого не буває майбутнього», – прокоментував Демяненко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ спорт
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