«Слуги народу» проситимуть Зеленського йти на другий термін

Керівництво партії хоче, щоб президент балотувався знову, але останнє слово буде за ним

В партії «Слуга народу» будуть просити чинного президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на брифінг голови фракції «Слуги народу» у парламенті та голови політради партії Давида Арахамію.

В свою чергу голова партії, перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав, що розмови про другий термін можна вести весь час, але на них має відповісти сам Зеленський.

«Можна ці спекуляції проводити безкінечно. Але є тільки одна людина в цьому світі, яка точно дасть відповідь на це питання, – це Володимир Олександрович Зеленський», – наголосив він.

Водночас Арахамія додав: «Але ми будемо його просити йти на другий термін».

Закінчили вони удвох свою відповідь на запитання фразою про те, що «ми будемо просити, але, як він вирішить – це його особисте рішення».

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці об 11:00 у культурно-виставковому центрі «Парковий» почався зʼїзд політичної партії «Слуга народу». На зʼїзді було схвалено нову редакцію статуту партії, відповідно до якої в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад.

При цьому партія «Європейська Солідарність» закликала президента «перейти від політики окозамилювання з допомогою «відосиків» до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання».

За словами прессекретарки президента Юлії Мендель, Володимир Зеленський ще не вирішив, чи буде він балотуватися на другий президентський термін, оскільки для цього він має виконати хоча б половину своєї програми.

За словами народного депутата Гео Лероса, президент Зеленський буде балотуватися на другий термін і про це глава держави заявив про це під час святкування свого дня народження, 25 січня.

Перед виборами Володимир Зеленський обіцяв не обиратися повторно