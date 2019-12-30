Український тренер, який публічно прогинався перед Кадировим, очолив клуб з Казахстану (відео)



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Впродовж найближчого року В'ячеслав Грозний демонструватиме відданість Єрлану Уразаєву Instagram Єрлана Уразаєва

63-річний Грозний нарешті працевлаштувався

Виконавчий директор казахстанського «Шахтаря» з Караґанди Єрлан Уразаєв на власній сторінці в Instagram офіційно оголосив ім'я нового головного тренера команди.

«Сьогодні підписали угоду на один рік з досвідченим українським фахівцем В'ячеславом Грозним. В'ячеслав Вікторович має величезний досвід роботи в клубах України, Росії, Болгарії та Грузії. Ласкаво просимо в гірницьку дружину, В'ячеславе Вікторовичу», - написав Уразаєв.

Додамо, що раніше у Казахстані Грозний тренував «Тобол» та «Іртиш».

Останнім місцем роботи досвідченого фахівця був київський «Арсенал». Також Грозний відомий як помічник Олега Романцева у московському «Спартаку», тренер вінницької «Ниви», «Дніпра», запорізького «Металурга» і ужгородської «Говерли».

Очолюючи російський «Терек» з Грозного, Грозний запам’ятався непристойно-підлабузьницьким реверансом на адресу Рамзана Кадирова безпосередньо під час прямої трансляції.

Раніше головним тренером караґандинського «Шахтаря» був болгарський фахівець Ніколай Костов, котрий в Україні очолював донецький «Металург» та львівські «Карпати».

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