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    Український тренер, який публічно прогинався перед Кадировим, очолив клуб з Казахстану (відео)

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    Впродовж найближчого року В'ячеслав Грозний демонструватиме відданість Єрлану Уразаєву - Український тренер, який публічно прогинався перед Кадировим, очолив клуб з Казахстану (відео)
    Впродовж найближчого року В'ячеслав Грозний демонструватиме відданість Єрлану Уразаєву
    Instagram Єрлана Уразаєва

    63-річний Грозний нарешті працевлаштувався

    Виконавчий директор казахстанського «Шахтаря» з Караґанди Єрлан Уразаєв на власній сторінці в Instagram офіційно оголосив ім'я нового головного тренера команди.

    «Сьогодні підписали угоду на один рік з досвідченим українським фахівцем В'ячеславом Грозним. В'ячеслав Вікторович має величезний досвід роботи в клубах України, Росії, Болгарії та Грузії. Ласкаво просимо в гірницьку дружину, В'ячеславе Вікторовичу», - написав Уразаєв.

    Додамо, що раніше у Казахстані Грозний тренував «Тобол» та «Іртиш».

    Останнім місцем роботи досвідченого фахівця був київський «Арсенал». Також Грозний відомий як помічник Олега Романцева у московському «Спартаку», тренер вінницької «Ниви», «Дніпра», запорізького «Металурга» і ужгородської «Говерли».

    Очолюючи російський «Терек» з Грозного, Грозний запам’ятався непристойно-підлабузьницьким реверансом на адресу Рамзана Кадирова безпосередньо під час прямої трансляції.

    Раніше головним тренером караґандинського «Шахтаря» був болгарський фахівець Ніколай Костов, котрий в Україні очолював донецький «Металург» та львівські «Карпати».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Рамзан Кадиров ФК Спартак (Москва) ФК «Шахтар» (Караґанда) В'ячеслав Грозний
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