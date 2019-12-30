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    Роналду за рік заробив в Instagram 47 мільйонів доларів

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    Роналду успішно заробляє на своїй популярності - Роналду за рік заробив в Instagram 47 мільйонів доларів
    Роналду успішно заробляє на своїй популярності

    За цим показником він став найуспішнішим серед футболістів

    Португалець Криштіану Роналду став лідером, за сумою заробітків в Instagram у 2019 році. За розміщення 49 рекламних постів на своїй сторінці, футболіст отримав 47,8 мільйонів доларів. Наразі Роналду має 195 мільйонів підписників  та збирає по кілька мільйонів лайків у кожній публікації.

     

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    Зразково-показовий акаунт Кріштіану – ласий шматочок для рекламодавців
    Зразково-показовий акаунт Кріштіану – ласий шматочок для рекламодавців
    Зразково-показовий акаунт Кріштіану – ласий шматочок для рекламодавців
    Зразково-показовий акаунт Кріштіану – ласий шматочок для рекламодавців

    На другому місці розташувався капітан «Барселони» Ліонель Мессі – 23,3 мільйона доларів за 36 рекламних постів. У топ-5 також увійшли Девід Бекхем (10,7 млн), Неймар (7,2 млн) і Златан Ібрагімович (4 млн).

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    Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Неймар
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