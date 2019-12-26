Не Мессі, не Роналду і навіть не Мбаппе. Визначився найрезультативніший футболіст Європи-2019



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Роберт Левандовскі добре попрацював у 2019-му Goal.com

З 1 січня 2019 року Левандовскі зміг забити 54 голи і 59 матчах за «Баварію» і збірну Польщі

Нападник німецької «Баварії» і національної збірної Польщі Роберт Левандовскі став найкращим бомбардиром 2019 року.

З 1 січня 2019 року Левандовскі зміг забити 54 голи і 59 іграх за «Баварію» і збірну Польщі.

На другому місці розташувався форвард «Барселони» і національної команди Аргентини Ліонель Мессі, якому за календарний рік вдалося забити 50 голів у 58-ми матчах.

Замкнув трійку найкращих бомбардирів нападник «Парі Сен-Жермен» і збірної Франції Кіліан Мбаппе. На його рахунку 44 голи, які йому вдалося забити в 49 матчах.

Левандовскі перейшов до «Баварії» з дортмундської «Боруссії» в 2014 році. Разом з мюнхенським клубом польський форвард п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини.