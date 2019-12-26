Нападник збірної України з футболу змусив найпопулярніший трансферний портал підкоригувати дані про себе



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Артем Кравець забив три м'ячі в останніх чотирьох матчах Instagram Артема Кравця

Артем Кравець мав тривалу перепалку з Transfermarkt

Нападник турецького «Кайсеріспора» і збірної України Артем Кравець залишився незадоволений роботою популярного статистичного порталу Transfermarkt. За заявою гравця, сайт опублікував невірні дані про його травму.

«Transfermarkt, ви публікуєте неправильну інформацію, перевіряйте її до того, як напишете! У мене не було двох останніх ушкоджень, які ви записали в мій профіль. Я намагався писати вам всюди, але ви не внесли жодних коректив! Видаліть дві останні травми з мого профілю, тому що це неправда! Перевіряйте інформацію до публікації, це ваша робота!

P.S. Легкий забій плеча і пропуск одного тренування з командою – це не травма!», - написав Кравець в Instagram.

Артем Кравець вказав Transfermarkt на помилки

Transfermarkt відреагував, так як незабаром з профілю Кравця зникла інформація про два останніх пошкодження.

Підкориговані дані на сайті

Після цього і сам Кравець видалив зі своєї сторінки в Instagram пост з претензіями.

Нагадаємо, Артем Кравець пропустив більшу частину сезону через проблеми зі спиною, але забив три м’ячі в чотирьох останніх матчах за «Кайсеріспор».