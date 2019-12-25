Футболіст, який улітку став чемпіоном світу серед молоді, розповів, чому українські футболісти стають переляканими



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Юхим Конопля був одним із найяскравіших українських футболістів на молодіжному чемпіонаті світу в Польщі FIFA

20-річний Юхим Конопля – про речі, яких не хочуть помічати досвідчені тренери

Чемпіон світу-2019 серед молоді Юхим Конопля, який виступає на правах оренди за «Десну», розповів про недоліки виховання молодих футболістів в Україні.

«Як наших дітей готують до футболу, як вчать грати – велика помилка. Багато хто потім у 15-20 років і подальшій кар'єрі боїться помилятися.

Для закордонних тренерів помилка – просто технічний брак, який можна виправити, віддавши 10, 20, 30 передач. А коли ти не можеш розслабитися на психологічному рівні, не можеш дозволити собі нічого, здавалося б, зайвого на футбольному полі... Але футбол – це гра, від якої потрібно отримувати задоволення і приносити задоволення людям, які його дивляться», - сказав Конопля.

У поточному українському чемпіонаті Юхим зіграв за «Десну» 12 матчів.