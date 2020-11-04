Ексчемпіон світу з боксу загримів до в’язниці через неповагу до суду

Едрієн Бронер у наступному бою може зустрітися з українцем Редкачем

Колишнього чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Едрієна Бронера посадили до в'язниці за проявлену неповагу до суду.

Як повідомляє видання Mirror, у 2018 році його визнали винним у справі про сексуальне насильство, в результаті чого боксер мав виплатити потерпілій 830 тисяч доларів. Бронер кілька разів не встигав зробити це у встановлений суддею час, а в минулому місяці заявив, що не може собі цього дозволити, оскільки у нього є всього 13 доларів.

Після цього Едрієн опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину, на якій перед боксером лежить купа грошей.

Бронер похизувався на свою голову

Це не сподобалося судді, яка відправила його за ґрати, поки він не надасть адвокату потерпілої правдиву інформацію про своє фінансове становище. Сам Бронер заявив, що у нього самого немає грошей, зате є заможні друзі, завжди готові прийти на допомогу.

Відзначимо, що Едрієн може стати наступним суперником українського боксера Івана Редкача, який кинув американцеві виклик влітку 2020 року. На власній сторінці в соціальній мережі наш співвітчизник опублікував відео, на якому б'є грушу із зображенням Бронера, і заявив, що готовий поставити 25 тисяч доларів на те, що нокаутує його в перших шести-семи раундах їхнього поєдинку.

Едрієн жорстко відповів на парі, запропоноване Редкачем, образивши українця. «У своєму наступному бою я нокаутую цю ні**ерську су*у. О Боже, ви знаєте, що я без поняття, як його звуть», – написав Бронер.