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    Український боксер Редкач програв своєму кумиру

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    Іван Редкач не приховував свого захоплення Денні Ґарсією - Український боксер Редкач програв своєму кумиру
    Іван Редкач не приховував свого захоплення Денні Ґарсією
    boxingscene

    Іван зазнав п’ятої поразки в кар’єрі

    Щойно на рингу Barklays Center у Брукліні (США) український боксер на півсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) програв екс-чемпіонові світу в двох різних дивізіонах Денні Ґарсії зі США (36-2, 21 КО).

    Ґарсія домінував протягом усіх 12-ти раундів, а отримане Редкачем розсічення робило його зовнішній стан впродовж цього побоїща страхітливим. Та Іван, до його честі, не просто встояв, а ще й намагався нав’язати суперникові розмін ударів. Правда, прагматичний американець такого варіанту не прийняв.

    Завдяки цій перемозі Ґарсія отримав статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє лідер напівсереднього дивізіону Еррол Спенс зі США (26–0, 21 КО).

     Читайте також: Українець корейського походження програв у бою за звання офіційного претендента пояс чемпіона
    бокс Іван Редкач Еррол Спенс Денні Ґарсія
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