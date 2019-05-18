Ультрас провели акцію за відродження найстарішого футбольного клубу України



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Найближчим часом «Зiрка» має поновити виступи серед аматорів Ultras.org.ua

Фанати кропивницької «Зірки» сподіваються, що заснована у 1911 році команда знову виступатиме

Ультрас футбольного клубу «Зірка» провели чергову акцію за відродження своєї команди. Кілька десятків фанатів пройшлися центральними вулицями Кропивницького з розтяжкою «Все буде Зірка», традиційними зарядами і піротехнічним підсиленням.

Футбольний клуб «Зірка» своїми коріннями сягає далекого 1911 року, що робить його найстарішим з існуючих українських клубів. На зорі існування то була команда футбольного гуртка «Ельворті». У процесі еволюції клуб змінював назви на «Червона зірка», «Металіст», «Сільмаш», «Динамо», «Трактор», «Торпедо», а з 1958-го і по наші дні має нинішню назву. У ході сезону-2018/2019, навесні поточного року команда знялася з чемпіонату першої ліги через фінансову кризу.

Нещодавно директор групи компаній «Greenstone» Максим Березкін, який фінансував «Зірку» з 2011 року заявив, що невдовзі клуб знову відновить професійний статус.

«Радий повідомити фанатам ФК «Зiрка», що наша головна команда знову відновлює свої виступи. Поки на аматорському рівні, однак, ми будемо прагнути відновити статус професійного клубу. Хочу подякувати всім, хто переживав за команду, вносив частинку своєї підтримки в нашу дружну, спортивну сім'ю.

Пам'ятаю, як в дитинстві ми з батьком ходили на матчі і вболівали за цей клуб. Для мене він занадто багато важить. І я радий, що з усіма вами ми пройшли нелегкий шлях від посередніх результатів в першої ліги до перемоги в Прем'єр-лізі над київським «Динамо».

Ні для кого не секрет, що місяць тому «Зiрка» знялася з чемпіонату України. Коли політика проникає в спорт і стає метою тиску і зведення рахунків, найчастіше, жертвою стають навіть футбольні клуби. За цей місяць у нас був час внести корективи в нашу діяльність. Я радий, що ми подолали всі перешкоди. Повністю оновлюється команда. Зараз ми активно переглядаємо гравців, які вже в середині травня стартують в чемпіонаті області. І ми знову будемо вболівати за нашу улюблену «Зiрку».

Ще раз, дякую вам всім за підтримку! І обов'язково чекаємо вас на трибунах стадіону. Тільки «Зiрка» і тільки перемога!»