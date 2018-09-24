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    Матчі третього раунду Кубку України з футболу відбудуться 25 та 26 вересня

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    Матчі третього раунду Кубку України з футболу відбудуться 25 та 26 вересня

    Визначився і час початку всіх зустрічей

    Визначено дати, час та місця проведення матчів третього попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу сезону-2018/19.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Кубок України з футболу

    25 вересня

    ПФК «Суми» – «Карпати» (Львів). Суми. Стадіон «Ювілейний». 18.30.

    26 вересня

    «Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг). Вінниця. Центральний міський стадіон. 16.00.

    ФК «Калуш» – «Металіст 1925» (Харків). Калуш. Стадіон «Хімік». 16.00.

    СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк). Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». 18.00.

    «Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк). Кропивницький. Стадіон «Зірка». 17.00.

    «Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.00.

    «Черкащина-Академія» (Білозір’я) – «Арсенал» (Київ). Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я. Стадіон «Зоря». 17.00.

    «Мир» (Горностаївка) – «Інгулець» (Петрове). Херсонська обл., с. Горностаївка. Стадіон «Затис». 15.30.

    «Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв». Закарпатська обл., с. Минай. Стадіон «Минай». 17.00.

    «Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів). Херсон. Стадіон «Кристал». 15.00.

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