Матчі третього раунду Кубку України з футболу відбудуться 25 та 26 вересня
-
Розсилка
Визначився і час початку всіх зустрічей
Визначено дати, час та місця проведення матчів третього попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу сезону-2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Кубок України з футболу
25 вересня
ПФК «Суми» – «Карпати» (Львів). Суми. Стадіон «Ювілейний». 18.30.
26 вересня
«Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг). Вінниця. Центральний міський стадіон. 16.00.
ФК «Калуш» – «Металіст 1925» (Харків). Калуш. Стадіон «Хімік». 16.00.
СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк). Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». 18.00.
«Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк). Кропивницький. Стадіон «Зірка». 17.00.
«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.00.
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) – «Арсенал» (Київ). Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я. Стадіон «Зоря». 17.00.
«Мир» (Горностаївка) – «Інгулець» (Петрове). Херсонська обл., с. Горностаївка. Стадіон «Затис». 15.30.
«Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв». Закарпатська обл., с. Минай. Стадіон «Минай». 17.00.
«Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів). Херсон. Стадіон «Кристал». 15.00.