«Зірка має жити»: ультрас провели акцію на підтримку зниклого клубу (відео)



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На жаль, акції на кшталт «Зірка» має жити» у нашому футболі останнім часом стають регулярними Ultras.org.ua

Фанати сподіваються, що заснований у 1911 році клуб ще вдасться відновити

Близько сотні футбольних фанатів пройшлися маршем центром Кропивницького на підтримку і збереження футбольного клубу «Зірка». Під супроводом поліції колона рушила від супермаркету «Сільпо» до площі перед міською радою. Під час ходи фанати вигукувaли гaслa нa підтpимку клубу, а також запалили два десятки фаєрів.

Ультрас кропивницької Зірки. Акція з метою порятунку клубу

Організатори маршу «Зірка має жити» заявили, що таким чином вони прагнули привернути увагу до проблеми зникнення одного з найстаріших, заснованого ще в 1911 році, футбольних клубів України. Також вони закликали представників міської влади, бізнесу, громадських організацій долучитися до збереження команди.

Раніше текстовик «Зірка має жити» помістили на власному секторі під час виїзного матчу проти «Львова» розмістили ультрас одеського «Чорноморця».

Фанати «Чорноморця» теж долучилися до акції на підтримку зниклого клубу. Фото - Ultras.org.ua

Нагадаємо, футбольний клуб «Зірка» взимку знявся з розіграшу першої ліги і не виступатиме у змаганнях серед клубів Професійної футбольної ліги. Президент клубу Максим Березкін зазначив, що таке важке рішення йому довелося прийняти через значний тиск з боку НАБУ та правоохоронців. Чисельні суди, затягування процесів та арешти рахунків призвели до зняття команди з чемпіонату.

Джерело: ultras.org.ua