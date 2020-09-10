Жеребкування другого етапу Кубка України з футболу. Результати
Найцікавішу пару вочевидь склали «Миколаїв» і «Чорноморець»
У четвер, 10 вересня в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубка України.
Цього разу до переможців першого етапу приєднались три клуби, які в минулому сезоні фінішували у верхній частині турнірної таблиці першої ліги. Таким чином, з 22-х учасників етапу 14 представляють першу лігу, сім – другу, ще один клуб – фіналіст аматорського кубка.
Варто додати, що в зв’язку з пандемією коронавірусу учасники були розбиті на групи за географічним принципом, щоб скоротити відстані для переїзду команд.
Нагадаємо також, що за рішенням КДК було дискваліфіковане «Поділля» через участь у грі з «Прикарпаттям» відстороненого через отриману червону картку гравця. Вінницька «Нива» отримала путівку до наступного етапу завдяки тому, що «Чернігів» не доїхав на гру через несправність автобуса.
Результати жеребкування
«ВПК-Агро» - «Кремінь»
«Металург» З – «Гірник-Спорт»
«Кривбас» - «Таврія»
«Нива» В – «Кристал»
«Миколаїв» - «Чорноморець»
«Оболонь» - «Полісся»
«Альянс» - «Верес»
«Вікторія» - «Діназ»
«Волинь» - «Прикарпаття»
«Агробізнес» - «Ужгород»
«Епіцентр» - «Нива» Т
Базова дата проведення матчів другого етапу – 16 вересня.