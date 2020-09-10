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    Жеребкування другого етапу Кубка України з футболу. Результати

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    З другої стадії в Кубку додалося три нових команди першої ліги - Жеребкування другого етапу Кубка України з футболу. Результати
    З другої стадії в Кубку додалося три нових команди першої ліги
    Світлина - ФФУ

    Найцікавішу пару вочевидь склали «Миколаїв» і «Чорноморець»

    У четвер, 10 вересня в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубка України.

    Цього разу до переможців першого етапу приєднались три клуби, які в минулому сезоні фінішували у верхній частині турнірної таблиці першої ліги. Таким чином, з 22-х учасників етапу 14 представляють першу лігу, сім – другу, ще один клуб – фіналіст аматорського кубка.

    Варто додати, що в зв’язку з пандемією коронавірусу учасники були розбиті на групи за географічним принципом, щоб скоротити відстані для переїзду команд.

    Нагадаємо також, що за рішенням КДК було дискваліфіковане «Поділля» через участь у грі з «Прикарпаттям» відстороненого через отриману червону картку гравця. Вінницька «Нива» отримала путівку до наступного етапу завдяки тому, що «Чернігів» не доїхав на гру через несправність автобуса.

    Результати жеребкування

    «ВПК-Агро» - «Кремінь»
    «Металург» З – «Гірник-Спорт»
    «Кривбас» - «Таврія»
    «Нива» В – «Кристал»
    «Миколаїв» - «Чорноморець»
    «Оболонь» - «Полісся»
    «Альянс» - «Верес»
    «Вікторія» - «Діназ»
    «Волинь» - «Прикарпаття»
    «Агробізнес» - «Ужгород»
    «Епіцентр» - «Нива» Т

    Базова дата проведення матчів другого етапу – 16 вересня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування ФК Верес ФК Чорноморець ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь ФК Прикарпаття ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Металург» (Запоріжжя) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Кривбас» ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Діназ» (Вишгород) ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Полісся» ФК «Таврія» (Сімферополь) ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) ФК «Кристал» (Херсон) ФК «Ужгород» ФК «Епіцентр» (Дунаївці) ФК «Вікторія» (Миколаївка)
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