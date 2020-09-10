Жеребкування другого етапу Кубка України з футболу. Результати



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З другої стадії в Кубку додалося три нових команди першої ліги Світлина - ФФУ

Найцікавішу пару вочевидь склали «Миколаїв» і «Чорноморець»

У четвер, 10 вересня в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубка України.

Цього разу до переможців першого етапу приєднались три клуби, які в минулому сезоні фінішували у верхній частині турнірної таблиці першої ліги. Таким чином, з 22-х учасників етапу 14 представляють першу лігу, сім – другу, ще один клуб – фіналіст аматорського кубка.

Варто додати, що в зв’язку з пандемією коронавірусу учасники були розбиті на групи за географічним принципом, щоб скоротити відстані для переїзду команд.

Нагадаємо також, що за рішенням КДК було дискваліфіковане «Поділля» через участь у грі з «Прикарпаттям» відстороненого через отриману червону картку гравця. Вінницька «Нива» отримала путівку до наступного етапу завдяки тому, що «Чернігів» не доїхав на гру через несправність автобуса.

Результати жеребкування

«ВПК-Агро» - «Кремінь»

«Металург» З – «Гірник-Спорт»

«Кривбас» - «Таврія»

«Нива» В – «Кристал»

«Миколаїв» - «Чорноморець»

«Оболонь» - «Полісся»

«Альянс» - «Верес»

«Вікторія» - «Діназ»

«Волинь» - «Прикарпаття»

«Агробізнес» - «Ужгород»

«Епіцентр» - «Нива» Т

Базова дата проведення матчів другого етапу – 16 вересня.