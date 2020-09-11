Україна отримала дозвіл на проведення з глядачами міжнародних футбольних матчів



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Зустріч Павелка та Степанова Світлина - Українська асоціація футболу

МОЗ дало зелене світло на залучення уболівальників до трибун міжнародних поєдинків

У відповідь на запит Української асоціації футболу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками в «зеленій» та «жовтій» зонах.

При проведенні матчів у регіонах із «зеленим» або «жовтим» рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. м площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено «помаранчевий» та «червоний» рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більш як 220 осіб та не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід.

«За останні півтора місяці нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, першої і другої ліги там, де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок — повернення вболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних. Для цього також необхідне окреме рішення МОЗ. Після тривалих консультацій ми надіслали відповідний запит і отримали позитивну відповідь від міністра Максима Степанова. За що я йому дуже вдячний!», - повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Зазначено, що за рекомендаціями організувати продаж квитків та розподіляти глядачів по секторам трибуни мають таким чином, щоб не виникало скупчення. Необхідно забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор таким чином, щоб забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по-діагоналі.

Джерело: УАФ