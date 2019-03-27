Уряд виділив серйозні субвенції на будівництво палаців спорту та басейнів



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Плани Мінмолспорту виглядають багатообіцяюче Укрінформ

На нову програму будівництва та реконструкції басейнів передбачено у 2019 році 200 мільйонів гривень

Кабінет міністрів затвердив порядки та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету на будівництво й реконструкцію палаців спорту та басейнів. Відповідні рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема Кабмін затвердив порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту.

Крім того, затверджено порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 50-метрових і 25-метрових басейнів.

Як зазначив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, програма будівництва і реконструкції була розпочата 2018 року і цьогоріч з держбюджету на неї виділено 200 млн гривень.

Крім того, за його словами, 200 млн гривень передбачено у 2019 році й на нову програму будівництва та реконструкції басейнів.

Водночас міністр підкреслив, що для визначенням переможців вказаних програм будуть проведені конкурси і для того, щоб їх виграти, потрібно співфінансування з місцевих бюджетів, наявність проектно-кошторисної документації та гарантійного листа щодо своєчасного використання субвенції.

У свою чергу, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству молоді та спорту, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ і Міністерству освіти і науки скласти статистику по кількості стадіонів біля шкіл у розрізі регіонів загалом та кількості невідремонтованих стадіонів. Він пообіцяв, що за результатами буде прийнято програму підтримки реконструкції за три-п’ять років усіх шкільних стадіонів у країні.

Джерело: Укрінформ